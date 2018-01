A Jémez se le acumulan los deberes

Las Palmas fallecía en la tabla. Paquito había tomado el relevo, de forma momentánea, de un Ayestarán que había dejado herida de muerte a la UD. Desangrándose y hundiéndose en lo más bajo de la clasificación. Mientras tanto, en los despachos se buscaba un nuevo líder. Un entrenador que diese un vuelco drástico a una situación caótica. Y se eligió a Paco Jémez.

El técnico, que había acabado su estancia en México a las órdenes de Cruz Azul, se incorporaba finalmente a una nave completamente a la deriva. No obstante, Jémez puso sobre la mesa sus condiciones: poderes máximos sobre la plantilla, potestad a la hora de dar bajas y altas y, como no, pasar unas semanas con su familia. Entendibles todas. Con la única objeción de que la UD malgastó, al menos, tres encuentros. Tres partidos en los que el timonel amarillo podría haber arreglado, o al menos encarrilado, los deberes que aún tiene por delante, que no son pocos.

Su primer entrenamiento se remite al 27 de diciembre. Justo después de que la plantilla disfrutase de una semana de vacaciones navideñas para estar con sus allegados. Se presentó en Gran Canaria vestido de militar y, aunque en la isla se cuestionara su tardía llegada, el club fue quien decidió esperar por él. Su mensaje fue claro. Sin rodeos. Quería una UD que fuera a la guerra.

Aunque, de momento, todo ha quedado en meras intenciones. Concentró al equipo, dio puerta a los que, a su modo de entender el fútbol, no habían dado la talla, cambió hábitos, etc. Pero ni con esas. Las Palmas continúa abierta en canal y cualquier rival le hace un traje.

Y acabada la primera vuelta, con una UD fatídica, a Jémez se le acumulan las tareas. Con 10 goles encajados en sus dos últimos partidos dirigiendo al cuadro insular, necesita urgentemente cerrar la sangría defensiva. Para eso pidió el fichaje de Gálvez. El preparador canario debe encontrar ese equilibrio y seguridad que se perdió hace ya infinidad de meses. Seguramente no contaba con las lesiones de Macedo y Bigas, dos pesos pesados en la retaguardia amarilla, pero ahora más que nunca, Las Palmas necesita hacerse fuerte, dejar la portería a cero y empezar a sumar puntos. Y para ello también debe pulir el ataque. Tan solo dos goles a favor en sus cuatro encuentros. Unos números ridículos conociendo la pólvora que tiene el conjunto grancanario de tres cuartos hacia delante.

Para ello urge que encuentre un once tipo, puesto que ha probado a todos los jugadores que ha tenido disponibles. Tan solo Macedo no sabe lo que es disputar minutos con Jémez en el banquillo. Así como un sistema definido, dejando los vaivenes y transmitiendo estabilidad al grupo. Además, es vital que recupere mentalmente a sus pupilos. Que les empuje a levantarse, porque ya es asiduo que los once de corto bajen los brazos desde que reciben el primer gol. Y por si fuera poco, necesitará también que jugadores como Jonathan Viera o Peñalba asuman galones y den un paso al frente.

Otro punto aún por resolver radica en la portería. El entrenador reconoció que daría dos partidos a cada uno. Chichizola encajó 3 goles, mientras que a Raúl le endosaron 10. Todo apunta a que Jémez se decantará por el arquero argentino. Y los dos próximos rivales, Valencia y Atlético, no serán moco de pavo.