El Unión Agüimes no pudo con el Rosario en un choque igualado El duelo, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga de Fuerteventura OPC, acabó 11-12

En Unión Agüimes Cicar caía 11-12 ante el Rosario en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga de Fuerteventura OPC, lo que mantiene a los de la capital majorera en la parte alta de la tabla con el Saladar de Jandía. El choque fue con el guion de las antiguas luchadas, donde se llegaba al final igualado y los hombres más fuertes de cada equipo tenían que decidir.

Con unas bonitas agarradas en las primeras sillas se llegaba al empate 5, para que los destacados C locales Jonay Roque y Rayco Santa pusieron el 7-5. La colaboración de Adrián González y el puntal C, José Manuel de León El panceta con Alejandro Quesada, daban la vuelta al marcador 7-8. Rafa Santiago, que estaba teniendo una buena actuación, se imponía a un buen Adrián González, estableciendo el 8-8.

Con todo por decidir, los terceros hombres de cada club, el destacado A Andrés Carmelo Guillén y el puntal C, José Manuel de León El panceta, establecen que sean otros los que ganen la luchada y se separan sin sacar un brazo, 9-9.

Alejandro Quesada no fue rival para el puntal C local Ismael Déniz, Pollo de Moya IV, 10-9, ni Rafa Santiago para el puntal C visitante, el gigante herreño Tomasín Padrón (10-10).

Se llegaba al momento culminante de la luchada, donde se jugarían casi todas las opciones de triunfo, con ambos primeros espadas, Kevin Acosta, puntal A, y Pedro Hernández, puntal B. La primera agarrada fue separada, con algunos intentos de Pedro Hernández de hacer alguna burra y de Kevin, alguna tronchada, pero sin más. En la segunda, iba por los mismos derroteros hasta que el puntal visitante trabó una burra llevando a su contrincante a la arena (10-11) y el encuentro ya muy a favor ya del equipo visitante.

En el duelo de puntales C, el imponente físico de Tomasín Padrón ante un debilitado Ismael Déniz, entre la covid y lesiones, con evidente pedida de peso. En la primera, el herreño no tuvo problemas en llevarlo a la arena y parecía todo decidido. En la segunda, dominaba la agarrada a su antojo y lo tuvo varias veces suelto, a punto de que cayera el Pollo de Moya IV, pero a falta de pocos segundos, cuando ya estaba casi en el suelo, el grancanario lo contreó de manera espectacular, poniendo el empate a luchas y la mejor ovación de la noche.

En la tercera, ambos mostraron evidentes síntomas de agotamiento y las amonestaciones hicieron su acto de presencia. La eliminación de los dos por este apartado ponía el definitivo 11-12 en el marcador.