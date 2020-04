Un saludo lleno de vida desde Cuba

Desde el corazón de La Habana, El Vedado para más señas, mira para su tierra un canario que presume de raíces, costumbres y cultura al otro lado del Atlántico. Claro que hacerlo en Cuba es como jugar en campo propio por el cordón umbilical que une lo que un océano solo separa geográficamente. Manuel Trujillo, Pollo de la Barranquera, 83 años de superaciones a sus espaldas, activista y sindicalista «cuando por defender los derechos de los trabajadores te podían meter preso», e icono de una lucha canaria «que lo ha sido todo» en su vida, lanza un mensaje emocionado de fuerza y optimismo en estos tiempos de excepcionalidad. «Pertenezco a un pueblo fuerte que vencerá al virus. Canarias y los canarios están siempre en mis pensamientos, los llevo en el alma», enfatiza con su habitual vitalidad.

En Cuba también se ha impuesto un confinamiento con el fin de controlar el impacto de una epidemia que ha traspasado sus fronteras aunque de una manera menos virulenta, como atestigua con los datos: «Con unos once millones de habitantes, estamos ligeramente por encima del millar de infectados, con un nivel de hospitalizados de casi el doble. El índice de mortandad en ancianos, que ha sido salvaje en España, aquí no presenta una incidencia muy pronunciada, con poco más de cien. Pese al bloqueo inhumano de los Estados Unidos, se está intentando controlar desde sus posiciones humanistas en el sentido que no se hace discriminación de edades o género. El concepto del este sí y este no se ha erradicado en Cuba. Aquí se atiende a todo el mundo. Y en mi caso, una doctora viene a casa cada dos días para ver mi estado de salud. Y sin cobrar nada».

«El pueblo cubano, por su naturaleza caribeña, es bastante indisciplinado y eso hace complicado cumplir el confinamiento. Pero, por contra, los cubanos tienen mucha experiencia en lo relacionado con trastornos biológicos dada la guerra que ha tenido contra su terrible e inmoral vecino del norte. En mi blog Barranquera Siempre a la Izquierda he escrito algunos artículos sobre esto. Pero en Cuba, como en Canarias, lo vamos a superar», pronostica.

Con la familia repartida entre Gran Canaria, Alicante y Cuba (allí vive con Geovannys, su hijo menor), el Pollo de la Barranquera admite tener «preocupación» por las noticias que le llegan y que sigue puntualmente («leo los periódicos por internet, teniendo como una de las cabeceras la versión digital de CANARIAS7») y censura de manera abierta la gestión, que, a su entender, se ha seguido en esta crisis: «Desde mi pobre entender, todo ha sido un desastre por el capitalismo salvaje al que solo le interesa sus beneficios sin importarle la vida de la gente. Han ido privatizando todo lo que por ley nos corresponde, hasta el extremo de dejarnos en manos de unos especuladores que utilizan nuestra salud como un negocio. De esa situación no se salva en España ningún gobierno que hayamos tenido durante los últimos ochenta años. Se ha desmantelado lo que, con tanto sudor, los trabajadores logramos. El día que los trabajadores sepan el poder inmenso que tienen en sus manos, día que yo no veré, la historia de la humanidad será otra».

Y va más allá en su razonamiento: «China tiene unos 1.500 millones de habitantes y registró unos 90.000 infectados y unos 4.000 fallecidos. Este gran país no es comunista. Es un socialismo a lo chino. Digo esto para que no haya confusión ideológica. España tiene unos 48 millones de habitantes y ha superado los 20.000 fallecidos, con unos más de 200.000 tantos infectados. Y es miserable que el Gobierno despreciara una posible ayuda de médicos cubanos. Posiblemente si le hubiera venido de los yanquis, la hubiera aceptado. Pero cumplieron la orden del imperio a rajatabla de no aceptar médicos cubanos. Para mí salvar una vida lo justifica todo. Parece que no es algo que coincida con lo que piensan nuestros dirigentes».

Al margen de cifras y debates políticos, ni se atreve a poner en duda el porvenir de la lucha canaria, afectada, como todas las modalidades, por el parón actual y la recesión que viene: «Hasta que no tengamos la vacuna, la normalidad va a ser muy complicada y más en el mundo del deporte. Pero nuestra lucha canaria es parte de nuestro pueblo, de nuestra cultura ancestral. El día que dejemos de hacer nuestro deporte autóctono dejaremos de ser canarios, perderíamos nuestra identidad».

«A todos los canarios, que se cuiden. A mi pueblo natal, Los Llanos de Telde, a mi pueblo de adopción, Ingenio, a Gran Canaria entera, a cada isla, a cada isleño, fuerza y fe», concluye.