Un ridículo que desgarra el optimismo

Estaba bien la UD. Pedri recuperaba su mejor versión, Mauricio Lemos parecía el de antaño, Fabio se soltaba la melena y hasta Tana daba señales de vida. Bailaban los de amarillo y coqueteaban con el triunfo. Pero la sensación duró un suspiro. Con tablas al descanso y con cierto dominio isleño sobre el Sporting, los de Mel se quedaron en la caseta una vez volvió a pitar el colegiado. Dos goles en contra en cuatro minutos de juego. Unos regalos inadmisibles para un equipo que se disponía a cerrar la hemorragia de resultados. Primero fue Eric, que le dio al aire, y luego el satauteño perdió la marca de Babin, que remató con demasiadas facilidades. Así se desinfló Las Palmas. En un abrir y cerrar de ojos, los grancanarios tiraban todo el trabajo a la basura. Si alguien se fue a preparar el bocadillo para merendar durante el descanso y tardó un poco más de la cuenta, llegó sin dar crédito al ver el resultado. Dos abajo en el 49. Casi nada.

Si el principio era esperanzador, el final fue desgarrador. Una concatenación de errores y despropósitos que sangró a la vista de todo aficionado insular. Un Sporting pena ni gloria, deambulando durante todo el curso por la tabla clasificatoria, sin más objetivos que la salvación, pasó por encima de la Unión Deportiva con lo justo. Los agujeros en la retaguardia eran kilométricos y todo el que pasaba vestido de rojiblanco creaba peligro como Pedro por su casa. En esa vorágine se derrumbó Las Palmas. Murilo limpió la escuadra, con Aythami de acampada rompiendo el fuera de juego, y Nacho Méndez cerró la cuenta. Cuatro goles como soles. Pudieron ser más, pero el árbitro invalidó el que iba a ser la manita. Mauricio Lemos acabó expulsado y Pepe Mel, en la banda, con cara de no entender qué era lo que había pasado en El Molinón.

Resultado doloroso, racha estrepitosa, pues ya son once los encuentros que acumula la UD sin ganar, y el descenso tan solo a tres puntos. El panorama, y viendo el calendario que tiene enfrente el equipo isleño, es desolador. Lejos queda ya la promoción de ascenso y todo tipo de ilusiones. No le tose a nadie Las Palmas ni cuando hace méritos (que los hizo en la primera parte). Cualquiera le mete mano a los amarillos. No basta con jugar y merecerlo a ratos. Se necesitan goles y frenar los fallos garrafales atrás. Nadie concede tantas facilidades a los rivales como Las Palmas y así, señores, es imposible aspirar nada.