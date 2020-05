Un regreso por la puerta grande

Y la apuesta vuelve a ser fuerte. Prácticamente la misma que cuando, en 1987, un joven Juan Ruiz anunciaba que iba a fichar a Paco Sánchez Jover –por entonces el mejor jugador español y pretendido por muchos equipos europeos– y pocos lo tomaron en serio. No solo cumplió su palabra, sino que durante todo su mandato (hasta el 98) le dio a Gran Canaria, en particular, y a Canarias, en general, 5 Ligas consecutivas, 6 Copas del Rey, una Supercopa de España y, sobre todo, el cariño de toda una isla volcada al unísono con los que fueron sus ídolos de carne y hueso, gracias a una humildad y valores muy difícil de transmitir hoy en día.

Desde que desaparece en 2008, Juan Ruiz siempre tuvo en su cabeza volver a recuperar un club modélico bajo su mandato

Ahora, Juan Ruiz peina canas, señal inequívoca de experiencia, y la situación económica no parece la más idónea. Pero aunque, lógicamente, ya no sea aquel descarado joven que se recorrió centímetro a centímetro la isla, y tocó mil puertas en busca de sumar las antiguas pesetas suficientes para hacer grande un club modesto emanado de un colegio capitalino, su esencia sigue muy intacta. Tanto, que si definitivamente da el paso de encabezar el proyecto, la apuesta no puede ser otra que la de un club altamente competitivo en España y también en Europa, esa espinita clavada de su anterior etapa.

Recuperar la ilusión a jóvenes, esos que no vivieron aquellos maravillosos años, y mayores, que aún se emocionan cuando recuerdan aquel Centro Insular a reventar, es la idea de algunos de aquellos protagonistas que ahora regresarían con la mismas ganas (o más) de volver a inyectar optimismo a la sociedad grancanaria desde un deporte, el voleibol, que se practicaba en todos los colegios y que fue sinónimo de alegría durante muchos años.

El reto no es fácil en tiempos que se antojan difíciles en plena pandemia y crisis económica. Pero si detrás de este proyecto hay nombres como el propio Juan Ruiz (presidente), Paco Sánchez Jover (que ocuparía el cargo de la vicepresidencia) o Sergio Camarero (primer entrenador), además de otros antiguos directivos que también quieren volver a la palestra, la apuesta es segura. Ganas, entrega, corazón y hambre de triunfos sobran. Otro Guaguas, sí. Pero con la ilusión de antaño muy intacta y reforzada.