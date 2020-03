«Un partido sin afición, no es fútbol»

La posibilidad de que la UD dispute a puerta cerrada sus próximos compromisos ligueros, a cuenta de las medidas de prevención contra el coronavirus, y pendiente, también, de si se decreta o no el aplazamiento de la competición, ha traído a la memoria un precedente reciente y de similares circunstancias: el partido frente al Barcelona en el Nou Camp del 1 de octubre de 2017. Entonces fueron motivaciones políticas y relacionadas con la seguridad las que motivaron la clausura del estadio para el público, además de que la decisión se tomó el mismo día en el que estaba previsto el choque, no como ahora que se ha venido anunciando con debida antelación. Con todo, el encuentro frente al conjunto azulgrana se celebró y estuvo marcado por la peculiaridad de jugar ante miles de completamente butacas vacías y entre los ecos de las voces de los futbolistas. «Se oía todo, cualquier indicación, una protesta al árbitro, lo que te decía el entrenador... Fue rarísimo», recuerda Borja Herrera, uno de los protagonistas de aquel día.

Borja tiene muy nítido todo lo que aconteció en esa visita al coliseo culé que terminó pasando a la historia por asuntos no relacionados con el deporte. «Fue un día bastante movido. Que si se jugaba, que si no... Nosotros, al final, habíamos viajado a Barcelona y lo que queríamos era competir. Llegamos al estadio con la incertidumbre de si habría o no partido. Se escuchaban muchos rumores sobre una posible suspensión, aunque, al final, rodó la pelota. Por lo menos el partido quedó en anécdota aislada. Ahora se habla de varias semanas...».

«No fue fácil adaptarse a lo que pasó allí. El fútbol es para la gente y, si no hay gente, no es fútbol. Pienso que participamos en un espectáculo que necesita el calor del público y saltar a un campo vacío no es algo que te deje buen recuerdo. Te sentías un extraño, era complicado hacerse a la idea de que estabas disputando un partido de Primera División», añade.

El lateral zurdo era debutante esa temporada en el primer equipo y, además, se estrenaba en la máxima categoría, lo que le añadía motivaciones que no pudo cumplir: «Toda la vida queriendo jugar en esos campos y cuando vas, estadio vacío...Son cosas que pasan y que no puedes controlar, pero, desde luego, no me gustaría que se repitiera, aunque ya hemos visto varios partidos sin gente. Se pierde toda la esencia del deporte».

Borja confía en que «todo se pueda solucionar» porque, insiste, «se juega para la afición».