Un mundial de insignias en el RC Victoria

En ese sentido, no se olvida Reyes de agradecer a «dos buenos amigos» que le han ayudado para obtener muchas de las insignias. Son los casos de Jorge Del Amo, federativo de la RFEF, y Juan Carlos Gómez Perlado, «que mientras estuvo en las selecciones como preparador físico de la federación siempre tuvo la gentileza de mandarme aquellas insignias que podía conseguir de las distintas selecciones nacionales. Además me mandaba más de una, lo que me valía para intercambiar con otros coleccionistas».

«Eso suponía ponerte en contacto con mucha gente, molestar o dar la paliza a los amigos del mundillo del fútbol, que son muchos los que me han facilitado insignias. Y, poco a poco, lo de encontrar una me ha llevado a intentar localizar otra y estar atento a todas las nuevas que iban saliendo. Así durante todos estos años», explica el coleccionista.

«Toda mi vida he estado ligado al mundo del fútbol, y en este sentido tengo que agradecer mucho a mi mujer –Pili– la paciencia que ha tenido, ya que son muchas horas dedicadas a ello», relata el propio Reyes para explicar una afición que ha llevado con mimo. «Desde joven he estado ligado al mundo de fútbol, tanto a nivel del Comité de entrenadores, de árbitros, en la UD Las Palmas... Siempre tenía insignias en casa, desde hace muchos años, pero lo que hacía era almacenar, que no es coleccionar. Y en un momento dado, hace unos 15-20 años decidí dar el paso a coleccionarlas», dice.

Intercambios.

Precisamente del intercambio se ha nutrido básicamente Reyes. «Alguna he comprado, pero muy pocas. El 95% de todas las insignias que poseo han sido fruto del intercambio», relata. «Hay algunas bastante difíciles de conseguir. Afortunadamente he tenido paciencia y suerte, porque intercambio con bastantes coleccionistas de Alemania, Bélgica, Holanda, Checoslovaquia, Ucrania, Rusia, alguno de Francia, pocos, al igual que de Italia, y de España, del País Vasco o de Cataluña», añade.

Sin embargo, relata con especial cariño cómo logró hacerse con una. «No va en esta colección, pero es la que conseguí de la selección de Gabón. No recuerdo el año, pero la selección vino a jugar el Torneo de Atlántico. Estando en el estadio, por la zona de tribuna, vi a un señor alto con traje y le vi en la solapa una insignia, con lo que pensé que era directivo de Gabón. Entonces me apoyé en una azafata para que le trasmitiera, en francés, si me la podía dar porque era coleccionista y él, encantado, me la regaló» relata.

Con esta colección, Reyes ha querido ir un poco más allá. «Llevo muchos años trabajando en ella, y montándola unos tres. No solo ha sido el trabajo de ir recopilándolas, sino luego buscar la fórmula para plasmarla, para que la gente que no esté muy cercana a este mundo del coleccionismo le sea un poco más atractiva. No es colocar una chapita de metal sin más, me gusta exponerlas con información que le traslade algo a quién la venga a ver», afirma.

Destaca, por último, que «en Canarias no existe ninguna colección como esta y en España muy pocas que tengan tantas como las que yo expongo». Un lujo que se podrá ver, desde hoy y hasta el próximo día 26, en el RC Victoria.