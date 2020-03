Un campeón encerrado en su casa

Es uno de los deportistas canarios con mejor presente y futuro más luminoso. Camino de los 24 años, y con el pedigrí exclusivo que da haber disputado unos Juegos Olímpicos, el boxeador Samuel Carmona había iniciado 2020 como un trueno. El pasado 1 de febrero se alzó el Rusia con el título Intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) del peso mosca, tras imponerse por ko al colombiano José Antonio Jiménez, y para el 6 de mayo tenía previsto su asalto al cinturón interino, la antesala del cetro mundial, frente al panameño Luis Concepción. Todo eran pronósticos positivos luego de haber saldado con triunfos sus cuatro peleas profesionales. Pero estalló la crisis del coronavirus, que le pilló en la fase final de su preparación específica para el desafío que se aproximaba, y, como el resto de la sociedad, ahora debe acatar unas medidas que, entre otras cosas, le impiden seguir su plan de trabajo con Carlos Formento, el entrenador que le dirige. «No puedo al ir al gimnasio, ni ver a los compañeros, tampoco salir a correr a la calle o desarrollar ejercicios en los que necesito, como mínimo, a un acompañante. Además, se echa de menos a la familia... Pero es lo que toca y hay que respetar lo que han decidido las autoridades», señala desde su domicilio en la capital grancanaria.

Carmona vive en un tercer piso y únicamente dispone, como equipamiento, de una cinta para correr. «Hago sombra, cuerda, flexiones, sentadillas... Y en sesiones dobles. Pero no es fácil. Son muchas limitaciones, tampoco estoy acostumbrado. Carlos me ayuda desde la distancia y trato, también, de animarme hablando con mi gente. Supongo que me pasa como al resto. Pero es cuestión de habituarse, de llevarlo lo mejor posible».

El Patriarca admite que ha terminado por mentalizarse porque es única vía de poder desarrollar su puesta a punto con los mínimos parámetros de garantías. «Tienes que estar fresco de mente, saber que no hay otra opción y llevar la rutina con el mejor humor posible. En el boxeo te exigen guardar el peso, estar siempre fino, por decirlo de una manera. Mientras en otras disciplinas no son tan estrictos con la báscula, los boxeadores no podemos permitirnos ni un desliz. La disciplina y la constancia son fundamentales».

«Trato de comer la mínima cantidad de comida, con raciones medidas e hidratarme mucho. Tengo que dar 50 kilos y 800 gramos para los pesajes oficiales y, aunque ahora no tenga ninguno cerca, me gusta estar en mi peso, no complicarme en este aspecto. Y sin poder salir de casa la tentación de comer algo que no debo aumenta», reconoce.

Carmona tiene incertidumbre acerca del calendario que le aguarda, pues, como está aconteciendo con todas las competiciones, de momento se desconocen fechas y eventos. «Tenía mucha ilusión puesta en la pelea de mayo, aunque con todo lo que está pasando, tampoco quiero comerme mucho la cabeza. Que pase lo que tenga que pasar. No es algo que dependa de mí».

«Sin duda, en mi preparación y aspiraciones, este parón es un palo duro. Llevo muchos meses de entrenamientos y sacrificios con vistas a unos objetivos que, casi de repente, desaparecen por todo lo que está ocurriendo. Supongo que con el paso del tiempo se irán aclarando muchas preguntas que ahora están sin respuestas. Soy optimista por naturaleza y pienso que todo saldrá bien», añade.

Por último, el estilista de La Isleta no duda en dar ejemplo manteniendo la cuarentena como se ha ordenado a toda la cuidadanía: «Es el momento de ser solidarios y responsables, de saber que más que nunca hay que evitar salir de casa salvo en las excepciones que se permiten. No hay otra alternativa. A todos mis amigos y familiares les digo lo mismo, que no salgan. Y espero que cada vez más la gente tenga la conciencia necesaria para tener la conducta apropiada en estos momentos en los que debemos unirnos en la lucha contra el coronavirus».