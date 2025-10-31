Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Últimos inscritos recogiendo sus dorsales, camisetas y kits de carrera. DG Eventos

Últimos dorsales, camisetas y sonrisas de cara a la Binter NightRun

Atletismo ·

La ciudadanía y los amantes del running se preparan para la gran fiesta atlética nocturna de la capital, en la que participarán más de 6.000 personas

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:50

Comenta

Recta final en la recogida de dorsales para la Binter NightRun de Las Palmas de Gran Canaria, que en los últimos días ha superado la barrera de los 6.000 inscritos en sus tres modalidades: 5K, 10K y Milla Verde.

Con ello, la capital se prepara este sábado para la gran fiesta del running nocturno, que arrancará a las 19:30 horas.

Para los rezagados, cabe recordar que incluso este sábado aún se podrán recoger el dorsal y el kit del participante en el Centro Comercial Siete Palmas hasta las 14.00 horas, además de tener la posibilidad de adquirir distintos productos de merchandising deportivo en el set de la organización de la prueba.

