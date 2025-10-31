Últimos dorsales, camisetas y sonrisas de cara a la Binter NightRun

La ciudadanía y los amantes del running se preparan para la gran fiesta atlética nocturna de la capital, en la que participarán más de 6.000 personas

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 18:50

Recta final en la recogida de dorsales para la Binter NightRun de Las Palmas de Gran Canaria, que en los últimos días ha superado la barrera de los 6.000 inscritos en sus tres modalidades: 5K, 10K y Milla Verde.

Con ello, la capital se prepara este sábado para la gran fiesta del running nocturno, que arrancará a las 19:30 horas.

Para los rezagados, cabe recordar que incluso este sábado aún se podrán recoger el dorsal y el kit del participante en el Centro Comercial Siete Palmas hasta las 14.00 horas, además de tener la posibilidad de adquirir distintos productos de merchandising deportivo en el set de la organización de la prueba.

Dg Eventos