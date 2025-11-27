Uijtdebroeks: «Como buen escalador, estoy deseando subir el Pico de las Nieves»

El flamante fichaje del equipo español promete batalla en 2026 como escalador, teniendo ahora una importante toma de contacto en la isla a través de la iniciativa Gran Canaria 365

Hasta finales de este año portará los colores del Visma, si bien ya en enero se convertirá en una de las grandes estrellas del Team Movistar. Ganador del Tour del Porvenir en 2022 -incluidas dos etapas de dicha edición-, el disciplinado Cian Uijtdebroeks (22 años) aterriza en el equipo español con la idea de poder competir por grandes vueltas. De momento, y a través de la iniciativa Gran Canaria 365 -propiciada por Turismo de Gran Canaria y DG Eventos-, este novel escalador espera testar este fin de semana los genuinos picos de la isla redonda.

-¿Listo para subir el Pico de las Nieves, el considerado como el puerto más duro de España?

-La verdad que estoy deseando hacerlo. Hemos recorrido ya gran parte de la isla y me han contado que lo vamos a subir en sentido norte. Este es un gran lugar para entrenar por el clima que hay en pleno noviembre, pero también, como escalador, el hecho de tener tanta altura y desniveles y que pases del nivel del mar a casi 2.000 metros en pocos kilómetros lo hace especial. Y si más adelante, lo tienen contemplado para la Vuelta, pues ya podremos decir que lo conocemos bien.

-¿Qué ídolos tenía en el universo del ciclismo? Imagino que Eddy Merxx puede ser uno...

-Pues la verdad, a mí me gustaba mucho el británico Chris Froome -ganador de cuatro Tours de Francia-, por su estilo.

-Llamativa la elección. Y de los ciclistas españoles, ¿había alguno que le gustara o le llamara la atención?

-Alejandro Valverde, por supuesto, un corredor supercompetitivo y que iba a por el triunfo en cualquier terreno.

-Parece que los ciclistas se ven obligados a 'madurar' más pronto en este panorama actual. ¿Cómo ve esa cuestión?

-Es cierto que ahora los jóvenes entrenan más pronto y de manera específica ya con los profesionales, con los mayores. Eso te lleva a eso, a madurar un poco antes a nivel deportivo. En la actualidad, este deporte se ha vuelto mucho más científico, todo está medido: entrenos, comida y descansos. Lógicamente, buscas una mayor longevidad en este deporte y, probablemente, no se llega al pico de rendimiento a los 21 años.

-¿Qué objetivos se marca para esta temporada?

-Lo cierto es que estaba expectante por conocer los recorridos de las grandes vueltas y saber las estrategias que contemplará el equipo para tales citas. Estoy muy ilusionado ahora que empiezo esta nueva etapa profesional. Soy joven; espero rendir bien en pruebas como el Giro y el Tour, además de poder dejarme ver y crecer en clásicas como la Flecha Valona o la Lieja-Bastonge-Lieja.

-¿Se ve ganando una gran vuelta? No digo ahora, sino a medio plazo...

-¿Un Giro, un Tour o la Vuelta? En el futuro, tal vez. Ahora mismo, no lo veo (risas). Pero estoy trabajando para intentar progresar y me gustaría alcanzar un Top 5 en alguna de las grandes vueltas, especialmente en el Tour.