Imagen de los jugadores de Las Palmas C visualizando el mural en homenaje a Zeben Ramos. UDLP

Zeben Ramos y una cancha que le rendirá homenaje de por vida

La instalación de fútbol del barrio de San Isidro en Gáldar, lleva desde este pasado jueves el nombre del canterano de la UD que falleció el pasado mes de junio

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:19

Con la frase 'Nunca te olvidaremos', la cancha de fútbol de las instalaciones deportivas de San Isidro, en el municipio de Gáldar, lleva el nombre de Zebensui Ramos González, el que fuera futbolista de Las Palmas C hasta el pasado mes de junio. Tras estar 16 días en coma, Zeben murió debido a un trágico atropello.

Donde empezó a descubrir su vocación por ser futbolista, fue donde el jugador zurdo empezó a darle patadas al balón. Ahora, su municipio, tras concederle la Medalla de Oro a título póstumo hace unos meses atrás, también ha querido ampliar el reconocimiento denominando a 'sus comienzos' con su nombre.

Nadie se quiso perder este homenaje tan emotivo. Al acto acudieron los padres y hermano de Zeben, compañeros, entrenadores, Teodoro Sosa -alcalde de Gáldar-, entre otros.

«Un reconocimiento al cariño, esfuerzo y valores que siempre representó dentro de nuestra Cadena de Filiales», comentó la UD Las Palmas en sus redes sociales. Ahora, donde todo empezó para Zeben, se muestran dos imágenes del futbolista, una de cuando era pequeño, y otra de su etapa en el club amarillo.

UDLP
Imagen secundaria 1 - Zeben Ramos y una cancha que le rendirá homenaje de por vida
Imagen secundaria 2 - Zeben Ramos y una cancha que le rendirá homenaje de por vida

