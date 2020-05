Y Jorge abrió una generación de oro

El mismo día que la UD tocaba el cielo con su vuelta a la máxima categoría, un mediocentro de maneras mayúsculas y apenas 18 de años vivía su bautizo con el primer equipo. Kresic ya lo había citado anteriormente, pero quiso que su debut coincidiese con una fecha memorable. En el minuto 82, con el Insular en pleno éxtasis en su celebración anticipada del ascenso, ya figuraba en el electrónico un 4-1 inamovible, Jorge Larena saltó al verde en sustitución de Ramón. Era el principio de una gran carrera profesional que le llevaría a consagrarse en Las Palmas, ser internacional en categorías inferiores y defender escudos de la talla del Atlético de Madrid, entre otros. Pero, también, ese salto canterano al escaparate suponía la avanzadilla de una generación de oro acunada en los viejos campos de Barranco Seco y que conformarían Ángel, Guayre, Rubén Castro y Carmelo.

Fueron estrenos escalonados en un puñado de meses y con un denominador común: todos brillaron en Primera y ejercieron de salvavidas para la entidad, pues dejaron ventas millonarias que llenaron las arcas de Pío XII en momentos de especial carencia. Guayre fue el primero en ser transferido, en el verano de 2001. El Villarreal pagó por el delantero 1.000 millones de pesetas de la época cuando apenas había sobrepasado los 30 partidos como profesional. Luego, en agosto de 2002, Jorge recaló en el Atlético de Madrid, ya en euros, por unos 5 millones. Poco después, en diciembre, el Celta abonó 1,2 millones de euros por Ángel. Rubén, que sería traspasado al Deportivo (con Momo) para compensar una deuda por el defensa argentino Schürrer (2004) y Carmelo, que acabaría en el Levante con la UD en Segunda B en 2005 y a cambio de 450.000 euros, cerraron el círculo de un rendimiento sobresaliente y un rédito capital.

«Mirar para atrás y ver que ya han pasado 20 años me emociona», reconoce Jorge, retirado desde la temporada pasada y afincado con su familia en Maspalomas. «Si me dicen que iba a debutar en un Insular lleno a reventar y coincidiendo con un ascenso a Primera del equipo de mi vida hubiese firmado donde hiciera falta. Pero fue así. Un sueño. El sueño de un niño que llegó con 9 años a la UD y cumplió sus ilusiones», asegura.

«Lo que viví ese día lo llevo para siempre. La llegada al estadio, el partido, los goles, el momento en el que me mandan a calentar, cuando me llama Kresic... Recuerdo que esperaba para entrar al campo y la pelota no salía. Se me hizo eterna la espera. Luego todo fue increíble. Fueron ocho minutos maravillosos, como en una nube. Cuando el árbitro pitó el final me fui corriendo detrás de él porque ya veía que la gente invadía el campo...Luego la cena y la fiesta fueron una pasada», detalla.

Jorge llegó y se quedó («dicen que lo más difícil es mantenerse»). Agradece la confianza de Kresic («el tiempo demostró que confiaba en la cantera, ahí están los datos»), el apoyo que recibió del vestuario cuando era un novato («Orlando, Socorro, Víctor, Paqui, Paquito, Sarasua... Todos eran maravillosos») y destaca el placer de haber podido compartir tiempos irrepetibles con compañeros de la infancia en los mejores campos de España: «Con Rubén y Ángel llevaba desde benjamines casi. Y estar juntos en Primera era algo impresionante. No te lo podías creer. Tampoco me quiero olvidar de Alberto Hernández, que también tuvo la alternativa saltando de Tercera a Primera directamnente. Las experiencias no pudieron ser más bonitas hasta la desgracia del descenso a Segunda en 2002 que lo rompió todo».

Jorge lleva con «un orgullo inmenso» haber sido el pionero a una camada que empoderó a la cantera canaria con el ingreso del siglo XXI. Luego tomarían el relevo los Viera, Vitolo o Roque. Pero antes, mucho antes, fueron ellos. Cuando romper el cascarón era tanto o más difícil.