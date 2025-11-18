La vuelta de Sandro es inminente tras cuatro meses de su operación

Sus buenas sensaciones en los entrenamientos que acumula desde hace semanas le colocan en la rampa de disponibles | Multiplicará a la UD

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 13:09

Superados los cuatro meses desde que pasó por el quirófano para solucionar unos problemas en su rodilla derecha,Sandro sigue en la reserva aunque su regreso a la competición parece inminente. Ya lleva acumuladas varias sesiones de entrenamiento y las sensaciones son inmejorables. Semanas atrás, Luis García desveló que la disponibilidad del atacante estaba «cada vez más cerca», todo un incidio de la perfecta recuperación que ha llevado, y, aunque reina la prudencia, en Barranco Seco ya se ha activado la cuenta atrás para que tenga sus primeros minutos. No se descarta que, incluso, pueda entrar en la convocatoria de este viernes frente al Albacete.

Todo dependerá de las sensaciones del jugador y, también, de lo que convengan los técnicos con el cuerpo médico. La idea es que vaya teniendo minutos de manera progresiva, sin forzar lo más mínimo, hasta alcanzar el punto físico deseado.

Sandro no pudo realizar pretemporada alguna por su convalecencia y arrastra este déficit con respecto al resto de compañeros que está compensando con una meticulosa profesionalidad y aplicándose al máximo en cada sesión.

Ya cumplidos los 30 años, y por la complejidad que implicaría una nueva incidencia en la articulación, el ariete está cuidando al máximo todo lo relacionado con sus rutinas, tanto con balón como en ejercicios destinados a potenciar la rodilla afectada y sin que se genere descompensación alguna con la otra, que es el riesgo que se corre en estos casos.

La última vez que se pudo ver en acción a Sandro fue el 13 de mayo, con motivo de la visita de la UD al Sevilla. Entonces nada hacía presagiar el verano que le esperaba, pues inició los entrenamientos estivales a las órdenes de Luis García con aparente normalidad hasta que comenzaron unas molestias que terminaron precipitándolo todo.

La operación no se dilató con el fin de que afectara lo mínimo posible en el calendario. Se estipuló en unos tres meses su baja, plazo que se ha ampliado ligeramente por el acondicionamiento físico aparejado. Pero el proceso ya ha culminado y Sandro está a punto de estrenar su hoja de ruta particular en la temporada en curso.

Amplía el abanico

Luis García contempla de la menjor manera añadir a su cupo de efectivos uno de probada valía y experiencia que, sin duda, ampliará el abanico ofensivo, ahora reducido a Lukovic como hombre de área con Ale García lesionado hasta enero, Recoba ya fuera de combate, Jesé en combustión y Jaime Mata y Marc Cardona sin confianza. Sin duda, la presencia de Sandro enriquecería el panel de tres cuartos en adelante por su polivalencia, adaptable a posiciones de banda, enganche o punta referencial según las necesidades y contextos. Y con un compromiso fuera de toda duda por su pediogrí de canterano de la tierra y que se ha quedado para regresar a Primera División defendiendo estos colores.

Con la UD en el trío de cabeza y la recuperación progresiva de lesionados, ya Jonathan Viera sobre el ruedo como último ejemplo, añadir a la ecuación a Sandro multiplicará las potencialidades de esta candidatura que camina a paso firme.