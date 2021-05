La vuelta de Narváez al Gran Canaria tras su idilio con la UD Las Palmas Este sábado defenderá los colores del Zaragoza en la que fuera su casa la campaña pasada, luego de apostar por la oferta económica de los aragoneses en verano Narváez, con la máscara, durante un entrenamiento de la UD Las Palmas la temporada pasada. / c7 KEVIN FONTECHA Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 mayo 2021, 01:00

Este sábado vuelve a la isla un futbolista al que la hinchada de Las Palmas le cogió cariño rápidamente. Sus goles, su implicación, su polivalencia y su pundonor dejaron huella en la temporada que lució el amarillo. Juanjo Narváez, quien el curso pasado anotase siete tantos y regalase dos asistencias a las órdenes de Pepe Mel en los 29 partidos disputados, ahora defiende los intereses del Real Zaragoza. Tan grande fue la implicación del colombiano con la Unión Deportiva, que incluso se dejó la cara en el choque disputado en el Fernando Torres contra el Fuenlabrada, cuando Chico Flores le dio una patada en la cabeza al llevarse Narváez el balón pegado a la línea de cal. Se tuvo que operar y estuvo fuera un tiempo, pero volvió desde que pudo. E incluso recortó plazos. Jugó con máscara y siguió sudando en beneficio del colectivo.

Era un secreto a voces, el pasado verano, con el mercado de fichajes abierto y en pleno apogeo, que en Las Palmas soñaban con poder hacerse con los servicios de Narváez en propiedad. Había un problema. O dos. El primero, que tenía contrato con el Real Betis Balompié, que pedía dinero para liberar al jugador, todavía con un año más de contrato con los andaluces. Además, y por si fuera poco, realizó la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, que acababa de aterrizar en Heliópolis y lo quería observar de cerca. Y segundo, que tenía muchas novias detrás. Porque una vez obtuvo la carta de libertad con el Betis, le llovieron las ofertas. Entre ellas, una que procedía desde el corazón de Gran Canaria, pero que ni mucho menos consentía las pretensiones económicas del delantero, que sobre la mesa tenía contratos que le pagaban casi el doble.

Al final acabó aceptando la de otro histórico en la Liga, la del Real Zaragoza, a quien estas últimas campañas no le había ido nada bien el tema. Pero económicamente llenaba las pretensiones de Narváez y, además, en lo deportivo, le propusieron y prometieron un proyecto ganador, para pelear por los puestos de privilegio de la tabla. A Juanjo le convenció. Cogió el dorsal siete y prometió batalla, como acostumbraba. Lo que no esperaba era estar peleando por salvar la categoría y que el Zaragoza no armase la plantilla que él pensaba. Aun así, gracias a su buen hacer, es de los más destacados del campeonato en el cuadro blanquiazul, con nueve goles y dos asistencias en los 38 encuentros disputados (no se ha perdido ni uno y suma la friolera cifra de 3.167 minutos).

Con todo, Narváez volverá este sábado, a partir de las 20.00 horas, al Gran Canaria defendiendo otro escudo y portando otra camiseta, pese a dejar un gran recuerdo en la isla y haber peleado Las Palmas por su fichaje. Batirá espadas con muchos de sus amigos, con quienes compartió vestuario y buenos momentos. Y lo hará con la necesidad de golear para acercar a los suyos a una permanencia que todavía tienen que pelear. Decimoquintos, con 44 puntos, solo tres por encima del Logroñés, cuarto por la cola, tienen que sumar tres puntos que ponga tierra de por medio con la zona roja de la tabla.

Pepe Mel tendrá que poner muchos esfuerzos para lograr que su defensa, la segunda más goleada de Segunda División, logre frenar la calidad de Narváez, artista con el interior de su bota derecha. Gratos recuerdos guarda el Gran Canaria del colombiano, que más de un tanto de bella factura facturó en el recinto de Siete Palmas. Ahora, como cuando le tocó lucir el amarillo después del inicio de la pandemia del coronavirus, le tocará correr sin nadie en las gradas, pero a buen seguro le vendrán muchos recuerdos a la mente. Y, por pedir, que los goles los meta otro día.