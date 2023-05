Vitolo: «Ayudaré a la UD desde dentro o en el banquillo o la grada»

Vitolo aprovechó la presentación de su campus formativo de verano para sincerarse a propósito de sus sensaciones luego de dejar atrás su calvario de lesiones y volver a ser uno más en esta UD en lucha por el ascenso a Primera.

El jugador internacional, que ha tenido una participación testimonial esta temporada, apenas ocho partidos para un total de 108 minutos, admitió que su propósito es el de «seguir siendo tan profesional como hasta ahora» con el fin de aportar su granito de arena al proyecto.

«Es verdad que me he perdido casi toda la campaña por culpa de las lesiones, no estoy al mismo ritmo que todos los compañeros tienen. Pero yo estoy aquí para ayudar y lo haré tanto dentro como si es el banquillo o la grada«, apuntó.

Cuestionado por lo que significaría para él ser partícipe del deseado ascenso a la máxima categoría, no pudo ser más expresivo: «Es lo más grande eso de subir con el equipo de tu tierra. Incluso lo he hablado con Momo, que me ha dicho que eso no se iguala ni a ganar títulos. No sé qué puede haber más bonito que eso«.

«¿Marcar el gol del ascenso? Me retiro... Cualquiera que lo meta me hará igual de feliz porque eso significaría que subimos, con lo que eso conllevaría para todo el mundo y ojalá que pueda suceder«, concluyó.