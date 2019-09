Viera vuelve a casa y al rescate

Ignacio S. Acedo Las palmas de Gran Canaria

La UD finaliza septiembre en el Gran Canaria agarrada a Pedri y Viera, clamando por triunfos y navegando entre urgencias, vértigo y, también hay que decirlo, un optimismo durmiente por el futuro mejor que, intuye, viene en camino. La temporada arrancó mal y por algo, luego de siete jornadas, el equipo está donde está, en descenso y con los peores de la clase. Pero la realidad numérica no refleja la revancha que se mastica en un vestuario que prepara el levantamiento. Todos convienen en que Las Palmas tiene menos de lo que merece y que, de manera puntual y especialmente dañina (los penaltitos en La Rosaleda y en Montilivi, pese al VAR, y el gol sobre la bocina del Racing), se han alineado los astros para restarle vida y proyección. Nada insalvable a estas alturas.

Y como palpita la rabia de lo que pudo ser y no fue, además de la certidumbre de que se está a tiempo de todo, el Albacete aterriza justo en el momento preciso para que la UD inicie su levantamiento. Desde el respeto al rival, que, no lo olviden, el curso pasado peleó por subir a Primera, Pepe Mel ha trasladado a sus jugadores que todo saldrá bien si ejecutan el plan sin desviaciones. Porque el entrenador ha visto muchas cosas buenas hasta la fecha y parte del camino que hay que andar ya se tiene en casa con los argumentos propios. Poner en debate la capacidad de resolución de Pedri o de Viera, los dos estandartes del proyecto, ya invita a creer. Juegan juntos desde hace poco pero, en cuanto alcancen el punto de sincronización, se bastan y sobran para hacer volar al resto, para cambiar el panorama con su arte.

En realidad, las esperanzas pasan por uno y otro ahora que juegan en el mismo lado y más sabiendo que esta bendición no será eterna, que hay un horizonte cercano de separación salvo milagro, lo que acrecienta aún más el deseo que inicien de inmediato el show. Porque el beneficio que van a traer se plasmará en puntos y alegrías, en estima y confianza, en un mensaje al resto de la categoría. Y ver de regreso al bueno de Jonathan correteando por Siete Palmas (su última vez fue en febrero de 2018) invita a animarse y estar presente en el estadio. Un futbolista superlativo que está aquí porque siente el escudo y ha bajado al barro para ayudar. Podría haber seguido en China de vacaciones pagadas pero no, ha querido unirse a la causa sin más interés que el de servir. Merece una reverencia.

Imposible no depender de estos dos genios, Viera y Pedri, Pedri y Viera, uno ya doctorado y el otro en vías de alcanzar la excelencia en el oficio, una satisfacción por tenerlos que no oculta el hambre de puntos. A la UD más que jugar bien, que a ratos ha despertado suspiros, se le pide que facture y, claro está, que no se demore en hacerlo. Que no perdone ante un Albacete al que le avala, precisamente, el don de la efectividad y la supervivencia, con cuatro goles que le han valido para tener el doble de cosecha en el casillero de la UD. Sí, la UD y el Albacete comparten carestías ofensivas, con el matiz mayúsculo que unos, los de La Mancha, exprimen cada gota de las dianas que se apuntan para convertirlas en victorias y a otros, los de aquí, a veces ni les alcanzó marcándoles a pares, recuerden lo que pasó ante el Racing.

Hay materia que corregir en ese aspecto y Mel, espíritu positivo e incorregible, espera dar con la tecla en una alineación condicionada, otra semanas más, por las lesiones (la enfermería está hasta arriba) y sanciones (Mantovani purga suspensión de una jornada). Además del cambio obligado en la retaguardia, para nada se descartan más permutas, con Drolé o Kirian, entre otros, apretando para hacerse sitio con los elegidos. Tiene para escoger Mel pese a los condicionantes expuestos, se respira competencia y eso debe redundar en el nivel, en que comiencen a salir las cosas. Frente a la amenaza de un Albacete en estado de ánimo alto, con el colmillo que da estar bien arriba, el antídoto de la convicción, del orgullo del que defiende plaza y busca autoridad y respeto.

Mel dijo ayer que conoce la fórmula para hacerle daño al rival. Puede que tampoco haga falta llegar a más que darle la pelota a Viera, que conecte con Pedri y se termine de cocinar lo que todos desean. Una noche con brazos al cielo y tres puntos.