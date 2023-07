Viera: «Mi reto ahora es volver a disfrutar del fútbol»

El capitán Jonathan Viera analizó en los micrófonos de la radio oficial del club cómo está siendo el inicio de la pretemporada de la UD Las Palmas, lo que espera del curso que viene en la máxima categoría del fútbol español, sus retos a nivel individual y deja clara una cosa: «El mejor fútbol de la UD se vio en Primera División».

«El año pasado firmé siete goles y cinco asistencias. Fue una temporada mala mía, pero quizá para otro sería buena», dejó claro el jugador, que ahora espera poder «volver a disfrutar del fútbol» tras quitarse «la mochila» de tener que devolver a la Unión Deportiva a Primera División.

«Estoy ilusionado como hacía que no lo sentía desde el principio. Estoy con muchas ganas para llegar en las mejores condiciones al principio de la Liga», confesó el futbolista insignia de Las Palmas en el segundo día de los entrenamientos estivales.

«Sobre todos los primeros días de pretemporada son los más difíciles. Sin embargo, me veo mejor que el año pasado a esta altura. Me veo fuerte», indicó Jonathan. «Este año me lo he tomado como un disfrute. Mi ansia de ganar siempre será la misma, de lo contrario lo dejo. Pero tengo el reto de volver a disfrutar del fútbol. Y todos van a disfrutar de mi fútbol», continuó el futbolista.

«Hablar de lo que va a pasar es una incógnita. Pero veo mucha ilusión y tenemos mucho talento. Lo normal es que el nivel de los compañeros suba. Desde que ellos cojan la categoría van a volar en Primera. La principal diferencia con Segunda División es que cada error te lo hacen pagar los rivales», expuso.