Viera: «No he jugado a más del 30% en todo el año»

El capitán de la UD, Jonathan Viera, ha querido charlar en una entrevista con UD Radio, emisora oficial del club, para reflexionar sobre su temporada a título personal. Jonathan asegura haberse quitado un peso de encima tras conseguir el ascenso a Primera División. Sin embargo, el 21 de los amarillos reconoce que ha sido un curso complicado para él porque «no he podido dar más del 30% en todo el año».

«Ha sido la temporada en la que más he sufrido. Cuando más problemas he tenido y sé realmente porqué, pero no termino de asimilarlo. Lo que tengo claro es que todo lo que tu mente piensa y consume, al final llega un momento en el que tu cuerpo dice para. Los tres últimos partidos de liga los jugué roto. Me ha condicionado mucho porque cuando yo empezaba a encontrarme bien, con esa chispa, con esas ganas … tenía que parar de nuevo y empezar de nuevo», aclaró Jonathan Viera.

Cuestionado por el esfuerzo en el tramo final de campaña, aseguró: «El último mes estuve trabajando mañana, tarde y noche con Juan Naranjo con el objetivo de dar mi mejor versión. Es lo que había que hacer. El momento requería hacer un esfuerzo extra, estábamos a tres partidos de conseguir lo que queríamos», añadió.

«Lo que sí me afecta es que siempre que hay un problema, doy la cara. Este año, creo que han habido momentos que no han dado la cara por mí como yo me merezco, eso sí me afectó». Viera dijo: «He venido aquí perdiendo un dinero que nadie se imagina, el único que lo sabe es el presidente. Yo he dado mucho a este club, el club me ha dado muchísimo obviamente soy quien soy gracias al club, pero he dado mucho dinero, prestigio, he levantado a la gente de la grada entonces … también sé que el fútbol es así», finalizó Viera.