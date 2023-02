Viera por encima del gol

Que Jonathan Viera se haya estancado en el capítulo realizador (1 gol en sus últimos doce encuentros) para nada minimiza su impacto y trascendencia en el juego y funcionamiento de esta UD, cuyo galope de líder se sostiene en gran parte por la influencia de su capitán. Pese a su facilidad para ver puerta, y que le ha llevado en las últimas campañas a completar este capítulo con dos dígitos (10 tantos en el curso 2020-21 y 13 la temporada pasada), Viera nunca basó tanto su fuerte en la definición como en la generación de juego y capacidad de asistencia a los compañeros.

Ahora lleva cuatro goles en su haber y, aunque todavía quedan catorce jornadas por delante, no parece muy a su alcance que pueda situarse en estos parámetros. Aunque tratándose de quien se trata, todo es posible. Cierto es que sobre él cae la responsabilidad de ejecutar las acciones a balón parado, incluyendo faltas y penaltis, lo que amplía su abanico de posibilidades de cara al marco contrario, pero no tiene la exigencia implícita a los delanteros, en los que sí se fiscaliza al detalle su capacidad para rematar a la red. Y no asoma preocupación alguna por esta rémora que arrastra Viera, siempre insistente a la hora de mirar al arco contrario pero, de momento, anclado en su acierto de hace un mes en Ibiza para anotar el 1-2 definitivo y que, hasta la fecha, constituye su último acierto. Entonces, él solo se cocinó la diana, robando el esférico en labores de presión a un zaguero contrario y, en el mano a mano ante el portero, definiendo con la derecha por abajo.

Antes del acierto en tierras baleares, el único que ha hecho fuera de casa, Viera marcó en el 2-0 frente al Granada, en el 3-3 con el Mirandés e hizo el 1-0 al Cartagena, todos en el Gran Canaria.

«Está, como Moleiro, a un nivel excelente. Rinde a un nivel increíble y eso que ha tenido que parar por las lesiones. Si lo ves entrenar, es el más comprometido de todos. Es nuestro líder y ejemplo», dijo de él García Pimienta el pasado viernes en una defensa a ultranza del futbolista internacional. Siempre ha hecho grupo el técnico catalán, un acorazado en la protección del vestuario y sus integrantes. Pero Viera es fibra sensible y no hay contención que valga si lo que toca es valorar su influjo por encima de los accidentes de la competición y las estadísticas, muchas veces pretenciosas.

Pimienta aludió al trabajo diario y silencioso, el que no se ve porque en ningún entrenamiento se permite la asistencia de público o medios de comunicación, para ilustrar el compromiso de un jugador por encima del bien y del mal pero que sigue sudando como un meritorio.

Lo mejor, por llegar

Y al igual que no hay dudas de su rol actual, tampoco se alimentan debates acerca de lo que tien reservado para el tramo decisivo del calendario que ahora se enfila. En una UD lanzada al ascenso, y convencida de que puede materializarlo por la vía directa ahorrándose el peaje de la promoción, Viera, como ya lo fue en 2015, está predestinado a «ser el mejor de los mejores», deslizan desde el club.

En Viera se concentra una asombrosa capacidad de superación y reciclaje que desafía a sus 33 años. Ya fue guía inmejorable de Pedri y ahora tutela, con igual ejemplaridad, el despegue de Moleiro, otro que está llamado a marcar época. Todo, con el beneficio del escudo siempre como telón de fondo y ese segundo ascenso a Primera que ansía.