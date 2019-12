Viera: «El presidente hace lo posible, pero es muy complicado»

Todo el mundo desea que Jonathan Viera se quede tras el parón navideño en Gran Canaria, pero la realidad es otra según el futbolista: «El presidente está haciendo todo lo posible, pero es muy complicado. Tengo que cumplir mi contrato con el Beijing Gouan», declaró tras el encuentro. Aunque las posibilidades son bajas, no pierde la fe en Miguel Ángel Ramírez: «Con el presidente que tenemos, siempre hay esperanza para todo».

La despedida formal del mediapunta solo se aplazaría hasta junio si el combinado asiático tuviese unos planes en los que no entrase el jugador, pero visto el rendimiento que ha dado estos últimos meses sobre el Gran Canaria, no parece que vayan a dejar escapar un talento de tal calibre: «Me dijeron que la situación es la misma, que cuentan conmigo y que tengo que incorporarme a la pretemporada. Estoy citado el día 4 de enero en Alicante para hacer la pretemporada con el Beijing. Todo tiene un principio y un final, ya lo sabíamos cuando llegué», comentó Jony sobre lo que le han dicho desde China.

«Ellos se podrían haber lavado las manos para no dejarme venir. Me quedan dos años de contrato y estoy muy agradecido con que me hayan dado esta oportunidad», aseguró.

Existe una ardua posibilidad en la que el de La Feria continúe a las órdenes de Pepe Mel unos meses más, sin llegar a junio: «También lo estamos hablando, pero no hay nada cerrado. No podemos decir mucho más porque luego puede no cumplirse», dijo.

El resultado ante el Rayo no fue el mejor en un día como el de ayer, sobre un escenario perfecto para triunfar y llegar al parón navideño con una nueva alegría, el día en el que el hijo pródigo volvía a partir: «Ha sido una pena, sobre todo el resultado. Es una pena no poder dejar al equipo en Playoff, pero todo lo que me llevo de aquí es bueno», indicó el malabarista del balón.

Se marcha dejando un rendimiento espectacular a su espalda: diez goles en trece partidos. Fue el jugador más determinante de la primera vuelta en la categoría: «Hice muchos goles y para el tiempo que llevo aquí me voy muy contento con el rendimiento que le pude dar al equipo», resaltó. Sobre la situación de Tana: «No voy a hablar de herederos. Tana tiene unas condiciones increíbles y, si él quiere, puede tirar del carro», zanjó.