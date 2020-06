Varela y Clau se hacen sitio en el once

Fede Varela y Clau fueron las noticias más relucientes de la UD en el reinicio liguero y, con el rendimiento que aportaron tras salir desde el banquillo, medio tiempo en el caso del argentino y apenas los seis minutos del descuento en el haber del lanzaroteño, apuntan a dudas más que razonables en los planes de Pepe Mel para el partido del miércoles frente al Almería. «Jugarán los mejores», ha pregonado el entrenador desde hace semanas empoderando la meritocracia, y más atendiendo al formato intensivo de un calendario sin tregua, por lo que no parece descabellado que haga sitio entre sus elegidos a dos jugadores que han pedido sitio en el campo y en mitad del fuego real.

Varela, que ejerció de enganche por delante del escudo Javi Castellano-Ruiz de Galarreta, asumió la iniciativa e imantó todos los balones en la zona ancha cada vez que tocó atacar. Incluso dejó un caño como adorno complementario que constituyó la acción técnica más exquisita del partido ante el Girona. Incisivo, con movilidad y criterio, el mediapunta cedido por el Leganés demostró que merece confianza y más a la luz de su buena condición física, que le permitió hacerse notar continuamente.

Su entrada en el once, no obstante, provoca un dilema: en su posición juega Pedri, que nunca ha sido suplente. O Mel escora al tinerfeño a una banda, opción que no le convence, o tendría que prescindir de uno de los del doble pivote para encajar a Varela, retrasándole, eso sí, unos metros. De esta manera coincidiría en el campo con Pedri, la fórmula que todos convienen que puede ser más válida para el funcionamiento colectivo.

En el caso de Clau, la duda viene por su explosividad. En los informes que tiene Mel de él se recomienda su utilización en el último tramo de los partidos por la velocidad que puede aportar ya con los adversarios desgastados. Así lo hizo el pasado sábado y el espigado atacante cumplió con dos carreras por la banda izquierda que revolucionaron el partido. Ponerlo desde el primer minuto puede aminorar su efecto, además de reducir su influencia, ya que la capacidad de resistencia, de subir y recuperar, luego, la posición, ahora no le alcanza para un encuentro completo.

Claro que con la posibilidad de hacer cinco cambios, lo mismo no hay necesidad de esperar a los instantes finales y sí puede estudiarse calzarlo como titular y que, mientras pueda, despliegue su catálogo de zancadas. Ahí tiene Mel un dilema, si bien su encaje no provocaría tanto movimiento como el de Varela, al ser un hombre específico de banda y que desplazaría a Benito o Narváez, apenas visibles anteayer.

Sea como fuere, que el entrenador de la UD se vea en estos dilemas, el de la competencia creciente de algunos de sus reservas, alimenta las opciones del equipo y contagia, además, a todos los que quieren ganarse el sitio. Porque, además de Varela y Clau llamando a la puerta, Mauricio Lemos, cumplida su sanción, también se apunta a la causa, si bien no lo va a tener fácil con Mantovani y Aythami mezclando bien en el eje de la zaga. Está por ver si el uruguayo entra ya o ha de esperar en una temporada, la suya, marcada por un nivel decepcionante y que para nada se ha aproximado a lo que se esperaba de él.

Antes del reinicio liguero había advertido Pepe Mel de la importancia de que todos estuviesen activados y preparados para ayudar porque, con la carga de esfuerzos ya está en camino, las rotaciones vienen impuestas y es idea consolidada tirar del máximo número de efectivos.

Pero apariciones tan felices como las de Varela y un Clau que ha sido promocionado directamente desde Las Palmas C amplían un abanico que todos entienden debe elevar las prestaciones de la UD y tener su reflejo en la tabla clasificatoria, que es de lo que se trata.