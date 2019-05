«Vamos a ganar el derbi en el Heliodoro»

En la plantilla de la UD existe el convencimiento de que este sábado será un día grande en el Heliodoro. «Vamos a ganar el derbi», repiten en el vestuario al calor de la dulce resaca que dejó el último triunfo y el clima de optimismo y esperanza instalado en el equipo. Pese a que la temporada va a concluir sin demasiados motivos para celebraciones, más bien todo lo contrario, los futbolistas entienden que están ante una oportunidad insuperable de endulzar el cúmulo de decepciones que han dado a la afición. Poder ganar en el campo del Tenerife, territorio vetado desde 2001, y ante un anfitrión que se está jugando la permanencia en la categoría, supondría, según se piensa en la plantilla, una reivindicación inmejorable. Y, aunque como ha admitido Aythami, prima más el deseo de beneficio propio que el del año ajeno («no pensamos en hundirles, solo en nosotros», justificó el central), de puertas para adentro sí hay ganas de sacar adelante el pleito provincial a favor por el significado que tiene más allá de los tres puntos. Dejó muy mal sabor de boca lo acontecido en la primera vuelta con aquel 1-1 en el Gran Canaria propiciado por un penalti inexistente pitado en contra que, además, derivó en inferioridad numérica por la expulsión de David García. Tan evidente fue el atropello que hasta el colegiado vasco Sagués Oscoz confesaría, posteriormente, que erró en su criterio. Tampoco tenía más escapatoria ante la evidencia aplastante de las imágenes. Pero lo cierto es que el daño no se reparó y ahora afloran los recuerdos. El Tenerife no tuvo culpa directa de semejante negligencia, pero sí fue protagonista involuntario y beneficiario. Y eso no se olvida.

Con todo, Pepe Mel quiere canalizar adecuadamente la motivación de sus jugadores. Sabe que un exceso de ganas puede derivar en precipitaciones y también es consciente de que el conjunto de Oltra encara el encuentro en crisis total y ahogado por la presión de no poder fallar, porque ni el empate le pone a salvo de los riesgos que ahora arrastra. Quiere Mel que la UD se comporte en el Rodríguez López como un grupo entero y maduro, que sepa abstraerse de un factor ambiental que será hostil y que, probablemente, pretenda exprimir el anfitrión.

En este sentido, la consigna fundamental pasa por mantener un alto nivel de concentración desde el inicio del encuentro, evitar situaciones de contragolpe que benefician el juego de ida y vuelta del Tenerife y tratar de desarrollar el partido desde la posesión del balón pero con verticalidad y llegada. De ahí la apuesta por bandas muy abiertas (Blum y Cedrés), además de un enganche con libertad de movimientos (Araujo) y la punta de lanza fiada a un Rubén que llega como un tiro tras su doblete al Lugo.