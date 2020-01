Valles: «Saldremos a morir ante el Tenerife»

Valles cree el equipo afronta este derbi "con mucha ilusión y ganas" y, pese a que no se están dando los resultados, considera que el grupo está "haciendo las cosas bien".

En cuanto a su rendimiento bajo los palos, desde que se hizo con la titularidad en la jornada 16, Valles valora que ha tenido "continuidad y confianza" por parte del entrenador, Pepe Mel.

Del Tenerife, el cancerbero andaluz admite que llega en una dinámica positiva tras sus últimos resultados en LaLiga SmartBank y haber eliminado, este miércoles, al Real Valladolid, un equipo de Primera División, en la Copa del Rey (2-1).

"Querrá ganarnos en nuestro estadio. Hay una rivalidad grande e intentarán prolongar nuestra mala racha de resultados", ha añadido.

Del conjunto blanquiazul no le preocupa ningún futbolista en particular. "Ayer marcaron los dos delanteros -el debutante Joselu y Dani Gómez, de penalti-, son buenos jugadores, no sabemos cuál jugará o si jugarán los dos, pero confío en mi equipo, no me preocupo del rival, sino en corregir nuestros fallos y los pequeños detalles que se nos escapan en cada partido", apunta.

Valles, formado en la cantera del Betis, tiene experiencia en derbis contra el Sevilla en categorías inferiores, y subraya que son "distintos", al tratarse de dos equipos que conviven en una misma ciudad, y en los que todo se lleva "al extremo".

Para terminar, el portero andaluz envía un mensaje a la afición, a la que anima a que "llene el estadio de Gran Canaria". "Para nosotros, los aficionados son nuestro jugador número 12. Sentir su aliento es una ayuda extra, cuantas más personas vengan y nos lleven volandas, mejor", concluye.