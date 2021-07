Unai Veiga: «Cuando conocí la oferta de la UD ni me lo pensé»

Hambre, ganas e ilusión. Todas por igual. Unai Veiga, nuevo centrocampista de la UD Las Palmas para las próximas tres temporadas, analizó en su presentación como futbolista amarillo los motivos de su fichaje por el club isleño, los objetivos de la entidad y los propios. Su discurso exhibió motivación y compromiso. «Cuando conocí la oferta de la UD ni me lo pensé», dejó claro.

«Estoy muy contento por esta oportunidad. Es cierto que tenía ofertas de varios equipos, pero el proyecto deportivo que me ofrecía la UD no me lo daba ningún otro club», expuso el centrocampista en sus primeras palabras como amarillo. En tanto en cuanto a sus objetivos individuales, Unai Veiga espera «estar al máximo nivel y crecer cada día». Asimismo, sobre la meta del club señaló «el ascenso».

«Me defino como un jugador técnico al que le gusta abarcar mucho campo, teniendo balón y creciendo con el juego», analizó sobre su forma de jugar.

«Mi techo lo marcará el día a día, no me preocupa ahora mismo. No hay que ponerse límites en esta vida. Esto solo acaba de empezar. Puedo darle equilibrio, salida de balón y dinamismo al centro del campo», definió Veiga. «Mi referente, aunque no tengo ninguno concreto, puede ser Pogba. Canario, Valerón», aseveró.

Luis Helguera, director deportivo del club, por su parte, definió al futbolista como «un centrocampista con mucho físico y que entiende muy bien el juego».