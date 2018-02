Una UD de estreno para el resugir

Aguirregaray y Etebo, ya con varios entrenamientos acumulados con el grupo, tienen opciones de ser titulares ante el Málaga. Y Emenike, que ayer hizo sus primeros trabajos, entrará en la convocatoria.

La final que mañana se libra permitirá cotejar la versión más renovada de Las Palmas, toda vez de que hay serias opciones de que seis de sus siete incorporaciones invernales partan en la formación inicial. Así, Gálvez, Jairo y Peñalba, habituales en las últimas jornadas, podrían verse acompañados por Nacho Gil, debutante el pasado domingo y que dejó buenos detalles, y Aguirregaray y Etebo. El lateral recién llegado del Tijuana es pieza de total confianza del técnico y su puesta en escena parece segura dado el nivel que está dando Dani Castellano en el carril zurdo. Por su parte, el mediocentro nigeriano cedido por el Feirense está llamado a ser el complemento de Peñalba en la franja central y en su presentación dejó claros sus deseos de protagonismo («no he venido para estar en el banquillo, he venido para jugar»). Más complejo implica hacerle sitio desde esta jornada a Emenike, recién iniciada su adaptación a la UD tras su entrenamiento inaugural. Calleri ofrece garantías arriba y no urge tanto una permuta en el frente ofensivo como en otras demarcaciones.

Con todo, el ariete africano, como no podía ser menos, cuenta sin más demora y será uno de los revulsivos desde el banquillo si, como acostumbra, el técnico mantiene su apuesta con una referencia en el área y una línea de enganches más versátil. Dependiendo de cómo se den los partidos y planteamientos rivales, no se descarta que la sociedad Calleri-Emenike pueda convertirse, también, en una de las fortalezas de esta UD remozada y plagada de jugadores hechos y experimentados, como se demandaba desde la banda.

En el proceder de Jémez ya se ha comprobado que, con las urgencias actuales, no tiembla a la hora de dar las reválidas correspondientes a cada cara nueva que ha entrado en el vestuario. Es más, entiende que los refuerzos invernales han venido a marcar la diferencia y les quiere en el césped lo antes posible y aunque hayan tenido una experiencia previa en el equipo casi testimonial. El caso de Nacho Gil, reciente e ilustrativo: convocado y con minutos frente al Atlético de Madrid con dos sesiones a las órdenes del entrenador.

Al margen de lo que todas las adquisiciones realizadas han de aportar a ojos del público y crítica con sus actuaciones, también se espera que incentiven la competencia y meritocracia interna. Todos los puestos están doblados y el que no aproveche su oportunidad no tendrá otro tren. El calendario apremia y ya es encaran curvas cruciales que van a determinar el futuro del equipo en la competición.

Con la enfemería vacía, Bigas y Macedo para lo que surja y Momo sorprendentemente ya recuperado de su rotura fibrilar en el sóleo de la pierna derecha producida la semana pasada, el abanico de opciones no puede ser más amplio y, a la vez, inédito. Todo sea por el quinto triunfo de la temporada que, en la actual coyuntura, se hace ineludible.