Una poción mágica para la UD Las Palmas llamada Jonathan Viera

Jonathan Viera llegó sobre la bocina y creando dudas sobre su posible rendimiento en el equipo de sus amores. No ha tardado en sobrepasar todas las expectativas habidas y por haber. En los cuatro partidos que disputó, ha sido capaz de dar un salto de madurez y efectividad al equipo. El mago de La Feria trajo consigo todo el entusiasmo y lo está transmitiendo sobre el tapete.

Desde que el Beijing Gouan diera el visto bueno a Las Palmas para alinear al internacional grancanario, ha disputado cuatro encuentros donde la UD derrochó calidad en su juego, logrando imponerse en los últimos tres (Albacete, Ponferradina y Lugo). El encuentro ante el Girona le sirvió para coger ritmo de competición. A partir de ahí la máquina empezó a funcionar como nunca.

De los siete goles anotados en las tres victorias, participó en seis de ellos. Tres dianas, dos las convirtió de falta directa y otro al primer toque tras un magnífico centro raso de De la Bella. Viera también sabe vestirse de cartero cuando le toca, y ya ha repartido tres asistencias; un balón elevado medido para que el espigado ariete checo, Pekhart, sentenciase ante el Albacete; otra dejando pasar el balón por debajo de los pies para que Pedri rematara de primeras en la frontal del área; y la última fue el pasado sábado en Lugo para que el tinerfeño abriese la lata.

El efecto Viera se sigue alimentando a cada victoria que suma el equipo de Pepe Mel. Con su llegada ha hecho mejor a un equipo que, aunque no desentonaba y la fortuna no le sonreía de cara al arco, no arrancó la liga de la mejor manera. Ahora que el técnico puede alinearlo, todo el equipo está en un estado superlativo donde le sale todo. Su presencia en el verde contagia a sus compañeros. Todos, hasta él mismo, buscan robar el balón rápidamente cuando no lo tienen porque saben que con él son mucho mejores que sus rivales. Con un jugador de sus características es imposible no desmarcarse en la banda como hacen De la Bella, Lemos o Srnic en cada partido, porque saben que si les ve, se la va a dar con un alto porcentaje de propiciar una jugada de peligro.

A Pedri también le ha influenciado mucho la llegada del mediapunta canario. Los rivales tienen ahora a dos talentos a los que cubrir. Jonathan Viera se carga a la espalda todo el peso del equipo para que el tinerfeño se sienta más ligero y pueda volar por el campo a sus anchas, permitiéndole así crecer en cada partido. Se trata de una dupla de alto calibre que le viene muy grande a la Segunda División. En enero se separarán de nuevo sus caminos sin saber si algún día volverán defender los mismos colores.

Nadie sabe cómo sería si Mel pudiese contar también con Sergio Araujo o Rubén Castro al mejor nivel, pero Pekhart no lo está haciendo nada mal. Durante toda la campaña pasada disputó un total de 161 minutos donde anotó un único gol en la derrota ante el Cádiz que solo sirvió para maquillar el electrónico (4-1). En cambio, tras diez jornadas en el actual temporada, el delantero de Susice ha participado en seis enfrentamientos, dos de titular, 256 minutos jugados y dos goles que cerraron dos encuentros.