Un ídolo del Insular que vuelve a casa

El fichaje de José Oscar Flores, más conocido como Turu Flores, hace 22 años supuso una convulsión para una Unión Deportiva que acababa de ascender a Segunda División. Llegó de la mano de Ángel Luis Tadeo tras el mayor desembolso de la historia del club amarillo por aquel entonces, y de un equipo de Segunda División hasta la fecha: 550 millones de pesetas (más de tres millones de euros). Fue una operación de relumbrón que también incluía la incorporación de su compatriota Omar Simionato, pero quien iba a dejar un imborrable recuerdo en el viejo Insular sería el mágico delantero argentino.

En solo dos temporadas logró lo que muchos no consiguen en toda su carrera: enamorar a su afición. A base de goles, entrega y dedicación al escudo, el Turu se convirtió rápidamente en el ídolo local y en la referencia de un equipo que lograba un notable séptimo puesto en su primer año en la categoría de plata. Una posición que no se hubiera entendido sin el impacto que tuvo el ex de Velez Sarsfield sobre el césped, contabilizando 14 tantos en los 33 partidos que disputó. Aunque sería en la siguiente campaña donde terminaría de explotar convirtiendo 21 dianas y erigiéndose el segundo máximo goleador del campeonato. Unos números y un rendimiento que despertaron el interés de varios equipos de Primera División.