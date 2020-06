UD: Más que tres puntos en juego

Indudablemente, a la UD le conviene salir sin daños hoy (18.30 horas, Gol) del Juegos del Mediterráneo. Ganar sería algo más que edificante, se aproximaría a la categoría de grito por la supervivencia con la que está cayendo, el descenso vigilante y una larga travesía por el desierto en un 2020 que, hasta la fecha, ha negado triunfos y mayores alegrías que las de algunos empates celebrados con grandilocuencia. Pero con diez jornadas por delante, la permanencia en rifa y sensaciones poco tranquilizadores, la mejor sanación viene por la vía de los puntos. Conquistar esta tarde Almería sería una patada al pesimismo y un aviso al resto de que Las Palmas sigue en pie. No será una tarea fácil derribar a la tropa de Gutiérrez, que es como Guti quiere que le llamen, que anda disparada en su reto de ascender. En Albacete, días atrás, metió una velocidad más y, por mucho que le falte su público, querrá defender plaza a la altura de su cartel. En este fútbol de gradas limpias y con los jugadores obligados al exilio de su gente, las batallas añaden esa soledad como aditivo en la dificultad. Hay que competir, hacerlo con más corazón y acierto que el de enfrente y añadirle una ración de madurez. Entre los silencios de un estadio puede que sea más perceptible la debilidad del adversario, sus momentos más accesibles.

Aunque el factor cancha ha pasado a mejor vida, más allá de la familiaridad que se pueda tener con la extensión del terreno y otras nociones geográficas, ahora tanto más da actuar fuera que dentro y, en esta ocasión la UD, que ya vivió el desarraigo en tierra propia, debe ser la beneficiada de este formato anómalo. Y, presentado ya un partido con trampa, queda por ver qué hace Pepe Mel para reactivar a su gente, cuyos síntomas no terminan de ser los esperados. Único equipo de la categoría que no ha ganado en 2020, que ya es decir, la situación comienza a superar a todos. Mel, renovado de palabra, sabe que los resultados deben sostenerle. Porque por mucho trabajo y méritos que aporte, si no entra la pelota poco más le queda por esgrimir.

La duda viene por las preferencias. Con otro partido el sábado, en teoría menos espinoso, el Lugo en casa en duelo directo por huir del peligro, debe medir Mel si reserva munición o no hay mañana y tira de artillería. Las dos posturas serían aceptables. Es un buen dilema para el estratega madrileño. No está para regalar partidos ni tampoco en disposición de dejarse los pulmones en pleitos en los que el pronóstico es desfavorable. Al Almería se le puede meter mano, pero parece más factible, a todas luces, el Lugo.

La rueda de rotaciones entre aquí en escena. Entrará gente de refresco, que para algo la plantilla así lo permite. Otra cosa es que mejore lo que ya había, aunque el listón no quedó en lo más alto. Si se cumple lo previsto, los relevos vendrán en todas las líneas inamovible Josep bajo palos. Así, Mauricio Lemos y Álex Suárez podrían tener carrete en la retaguardia y, para la zona ancha, Kirian, Srnic y Varela aparecen como alternativas. Del centro del campo en adelante sobran los recursos y las quinielas se multiplican. Pero más allá de los nombres, lo que se pretende es equilibrio y que los que salten al ruedo justifiquen la confianza. Pedri, que se llevó un pescozón el sábado, cambiado al descanso y con crítica personalizada desde el banquillo, el tinerfeño nunca ha sido suplente desde que apareció por la pasarela. Tampoco le beneficia jugarlo todo por decreto. Nadie cuestiona su calidad y bastante que, con 17 años, lleva a cuestas. Pero que puede tener descanso hoy o en los próximos partidos ya se maneja como una maniobra más. Sin Pedri pierden todos, pero se le necesita en condiciones y sin el ramalazo de ansiedad que le acompaña. No hay otro como él en la plantilla y la UD está como está.

Pedri sí, Pedri no, la UD se juega mucho más que tres puntos esta noche. Tiene prohibido fallar y asume la presión de cargar con tamaña responsabilidad ante un contrario que concede poco. Ahí luce su estadística y algunas individualidades con nombre en Segunda. Lo ideal hubiese sido no llegar hasta Almería en esta situación de emergencia. Pero de nada vale lamentar lo que pudo ser y no fue. Hay partido, hay que jugarlo y hay que, al menos, sacarle un mínimo provecho.