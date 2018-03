UD-Madrid: Otro milagro para volver a creer

Porque la UD ya ha desperdiciado todas sus balas. Faltan nueve jornadas y seis son los puntos que le separan del paraíso de la permanencia. Ahora solo queda abonarse al milagro y hacerse fan de cada rival del Levante. Una gesta que comienza a lo grande, frente al actual campeón de Liga y Champions. El equipo más laureado de la historia del fútbol y que se deshace de sus rivales como si fueran moscas gracias a una monumental pegada personificada en el cinco balones de oro Cristiano Ronaldo. El cartel asusta, y más en el momento de dudas de una Unión Deportiva que no termina de arrancar de la mano de Jémez.

Con este panorama es ilógico pensar en la posibilidad de rascar algo positivo ante el gigante blanco. Pero el fútbol es un deporte lleno irracionalidades y el Gran Canaria ya vivió una bien grande hace varias semanas con la visita del Barcelona. 1-1 se saldó ese encuentro cuando todos daban por segura la paliza, y este resultado es la principal esperanza a la que ahora se agarran los amarillos. Sí aquel día se pudo, ¿por qué ahora no?

También ayuda al optimismo el momento en el que llega el conjunto de Zidane. Los parones de selecciones despistan habitualmente a los equipos plagados de internacionales. Los viajes, estar toda la semana fuera y no preparar bien la jornada suelen pasar factura a sus jugadores, mientras que Las Palmas ha tenido dos semanas para preparar un partido catalogado como una final. Como todos los que quedan. Pero, sobre todo, es la cita del próximo martes lo que condiciona al Madrid. Solo tres días después de comparecer en el Gran Canaria, los blancos se jugarán en Turín media temporada ante la Juventus. Saben que el título liguero es prácticamente imposible, por lo que toda la atención la tienen puesta en la Champions, por mucho que el discurso de jugadores y técnico sea diferente.

Y probablemente la convocatoria se verá muy condicionado por ello. Es una incógnita quienes descansarán y quienes no, pero lo que es seguro es que Zidane no saldrá con su once de gala este sábado. No así Jémez, quien alineará a lo mejor que tiene para intentar dar la sorpresa. Dani y Gálvez vuelven a estar disponibles, y la duda está en Etebo. Mientras que las únicas bajas seguras son las de Bigas y Peñalba -con Emenike ya ni se cuenta-. Se esperará hasta última hora por el centrocampista nigeriano, al que se le considera una pieza clave y más ante rivales que dejan espacios como es el Madrid. Frente al Barcelona se exhibió y es una de las grandes esperanzas contra los blancos.

Pero aún con el equipo B del Madrid y el equipo titular de los isleños, la diferencia es abismal. Para puntuar será necesario un partido perfecto de los locales, que los blancos estén lejos de su mejor versión y que la suerte se quede en casa. Si se dan todas estas circunstancias y el Levante cae antes en Girona, el ambiente cambiaría radicalmente. Lo que queda se afrontaría con ánimos renovados y una situación clasificatoria mucho más prometedora. Hay que creer.