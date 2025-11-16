Tres meses de expectativas cumplidas

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

Tres meses se cumplen este lunes del inicio de la temporada para la UD de Luis García y, tras este intervalo, representativo por tanto en cuanto supone un tercio del total de la temporada, las conclusiones no pueden ser más positivas, atendiendo a clasificación, resultados y perspectivas. Numéricamente hablando, resulta cuestionable pedirle más a un equipo que solo ha perdido dos partidos y echó el ancla en la parte alta de la tabla casi desde las primeras jornadas. Predomina la impresión de que la UD alcanzó los puestos de privilegio para quedarse y que por plantilla, margen de mejora y recursos varios (peso histórico, afición y respeto bien ganado de los adversarios) la candidatura al ascenso es de las más fuertes y fiables de la categoría.

Había inquietud en Pío XII acerca de la reconstrucción necesaria tras la caída a Segunda. Los cambios estructurales resultaron profundos, con cuerpo técnico de estreno y hasta quince altas, contabilizando los regresos de los cedidos además de los retornos de Viera y Jesé. Pero el ideario de Luis García, discurso llano y trabajo meticuloso, ha cuajado de lleno y siempre bajo el amparo de marcadores favorables, el gran pegamento de todo proyecto.

Así se certifica en la trayectoria ascendente del equipo, que levantó el vuelo después de la cuarta jornada, luego de un inicio mejorable (una victoria, dos empates y una derrota) y no ha dejado de apilar actuaciones con réditos. De hecho, a esta franja del calendario llega sin haber perdido un partido desde hace siete fechas (27 de septiembre en casa con el Almería), una racha ilustrativa de su regularidad y prestancia.

La seguridad defensiva, son solo ocho goles encajados, y un eje vertebral reconocible con Horkas-Barcia-Amatucci-Lukovic fundamentan la actual versión. A partir de ahí, hay plan con y sin balón, pues no han sido pocas las ocasiones en las que se ha cedido pelota e iniciativa y ha prosperado el repliegue.

García entiende que se puede ser igualmente competitivo sin mandar en los partidos o, mejor expresado, sin asumir más allá que el achique a la espera de una contra. Y, también, al revés. La cuestión es sumar y ganar con independencia a los porcentajes de posesión.

Protagonistas

La capacidad de adaptación a cada contexto, fundamento que el entrenador empodera sobre los demás, explica que jornada a jornada se haya visto a un grupo con las ideas claras y opciones, aunque, en ocasiones, el resultado no haya sido el esperado, como aconteció con algunos empates en los que quedó sensación de poco premio. Otro de los aspectos relevantes de la UD 2025-26 radica en el protagonismo mayúsculo e inesperado de futbolistas que, hasta el verano pasado, parecían amortizados. Clemente, Ale García e Iván Gil regresaban de cesiones y con todas las papeletas para volver a irse. Pues resulta que los tres lucen como actores principales, con rango de titulares y, en todos los casos, habiendo marcado goles.

Ale es el actual pichichi con cinco dianas, toda una sorpresa en su caso tras varios años en los que no contó ni para ser reserva. La revalorización de estos jugadores es aplaudida en Pío XII porque rentabiliza lo que ya se tenía y, al tiempo, aumenta el valor patrimonial de la plantilla.

En este apartado, también es notable el subidón experimentado por Marvin, Loiodice o Pejiño, futbolistas que fueron importantes en años anteriores y que están volviendo a ser los que fueron o la reaparición de Kirian, que no es poca cosa. A estos nombres propios se unen Horkas, Barcia, Amatucci o Lukovic, enormes ahora que han asumido galones en esta nueva aventura en la UD y completan la terna de nombres propios destacados, en la que esperan entrar Viera y Jesé cuando adquieran continuidad tras sus repetidas lesiones o el mismo Sandro, todavía inédito luego de su paso por el quirófano.

En el otro extremo se sitúan Cristian, Caro, Cedeño o Adam Arvelo, fichaje que no encuentran su sitio.

