Trashorras: «Hay que volver al lugar en el que fuiste feliz. Y en la UD fui muy feliz»

Con la visita a de la UD a Vallecas en el horizonte, resulta inevitable recordar la figura de Roberto Trashorras (Lugo, 1981), centrocampista de excelente pie que dejó huella en el Gran Canaria pese a que su ciclo en la isla fue corto (2006-08) y que, ya en el Rayo, vivió una plenitud profesional prolongada (2011-18), convirtiéndose en capitán y emblema. Querido en las dos aceras, el partido del sábado lo va a vivir a la distancia pero «con muchísimo sentimiento». Ahora metido en la faena de entrenador y en el filial del Lugo, banquillo en el que protagoniza una segunda etapa, Trashorras analiza desde el conocimiento y la nostalgia.

-No le entrenó en filiales pero tuvo que coincidir en el Barcelona con García Pimienta...

-Yo llegué en el año 1996 y estuve en el Barcelona hasta 2003. Él ya estaba en los equipos de cantera pero no coincidimos trabajando.

-Con él, estilo Barça en la UD y con éxito de resultados...

-Me gusta mucho ver los partidos de la UD. En Segunda fue un equipo que se mantuvo fiel a una manera de jugar. Ascendió y sigue con ese modelo de juego. Es encomiable lo que han hecho García Pimienta y los futbolistas en estos años. La UD es reconocible siempre. Su fútbol le distingue gane o pierda. Kirian, Moleiro, Pejiño... Hay una gran calidad.

-¿Permanencia o, ya que está al alcance, mirar a Europa?

-Sería muy prudente con esto. Las segundas vueltas en Primera se prestan a muchas cosas. Recuerdo, sin ir más lejos, que el Rayo de Iraola iba como un tiro el año pasado hasta la mitad del calendario y luego se tiró mucho tiempo sin ganar y acabó pasándolo mal. Para la UD lo esencial es garantizar una estabilidad en Primera. Por historia, afición y dimensión, la UD siempre ha sido de Primera División pero, en los últimos tiempos, le ha faltado más presencia y continuidad en la categoría. Debe mirarse en el espejo del Rayo, del Getafe... De equipos que dejaron de subir y de bajar para quedarse. Ese sería el gran éxito de la UD.

-¿Qué Rayo-UD prevé?

-La UD no lo va a pasar bien en Vallecas porque ningún equipo juega allí con comodidad. Va a tener que adaptarse muy bien a un campo que ahoga, que aprieta, que tiene unas dimensiones un poco más pequeñas de lo normal en Primera. Yo viví lo que es competir en Vallecas como local y como visitante y no tiene nada que ver. La gente está muy cerca, aprieta. Y, no lo olvidemos, el Rayo ha tenido problemas para que sus delanteros hagan goles pero posee excelentes individualidades. Veo un partido muy parejo y en el que, por el estilo de Francisco y de García Pimienta, seguro que con dos equipos al ataque.

-¿Con qué equipo va?

-Si alguno necesitara más los puntos, no lo dudaría. Pero Rayo y UD están bien. Y son dos equipos que me marcaron. Que haya buen fútbol.

-Que le sigan recordando en Gran Canaria debe llegarle al corazón.

-Así es. Viví allí una etapa maravillosa, dos temporadas increíbles a nivel deportivo y en las que disfruté. Recuerdo todo, mi debut en Murcia, el siguiente partido en el que ya jugué de titular e hice dos goles en una victoria ante el Almería por 3-1... Mi hija mayor nació en Gran Canaria, mi mujer es de Bañaderos. Tengo casa allí y cada vez que voy, la gente me reconoce, me respeta, me transmite mucho cariño. La afición de la UD es increíble.

-¿Le gustaría volver algún día?

-Dicen que, en esta vida, siempre has de volver al sitio en el que fuiste feliz. Y en la UD yo fui muy feliz. No sé ni cómo ni cuándo podría darse. Pero me encantaría.