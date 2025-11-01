Tras la catástrofe, la UD Las Palmas tiene la obligación de levantarse

Amatucci se lamenta en una acción fallada en el encuentro liguero contra el Eibar en el Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025

Todo dolor acaba sanando cuando se entienden los motivos. Los duelos llevan sus procesos, fases y tiempos, pero la UD Las Palmas no tiene margen para asimilar el fiasco de la Copa del Rey, tras ser apeada, ridículo por medio, del Extremadura. Los de Luis García, tras la catástrofe, tienen que levantarse. Y lo tratarán de hacer en un campo de enjundia, el Molinón, ante un rival de vértigo, el Sporting de Gijón (domingo, 15.15 horas).

La llamada segunda línea no respondió en el torneo copero y Luis García acudirá a Gijón con su once de confianza, buscando afianzarse en los puestos de ascenso directo con un triunfo que sirva como golpe sobre la mesa y, cómo no, dispare la moral. No va a ser fácil, pues el Sporting ha dado un giro radical desde que cambió de entrenador. Con Borja Jiménez, que sabe lo que es ascender, pues llevó en volandas al Leganés hacia la Primera División, acumulan tres victorias de manera consecutiva.

Eso sí, pierde Jiménez a cuatro de sus mejores futbolistas. Dubasin está sancionado al ver una roja directa muy dudosa, como Corredera, que cumplirá ciclo de amarillas. Gaspar Campos y Otero cayeron lesionados la pasada jornada y tampoco pudieron entrar en la convocatoria ofrecida por el Sporting. Esto hará que el conjunto asturiano pierda pegada y calidad arriba, pero también que sea más imprevisible, como indicó el propio Luis García en la previa del choque.

Por su parte, Las Palmas recupera a Mika Mármol, aunque se prevé que empiece el choque desde el banquillo. La única duda es la del extremo derecho, disputándose Viti y Manu Fuster un puesto. De resto, lo esperado:Horkas en portería; Marvin, Sergio Barcia, Álex Suárez y Enrique Clemente en defensa; Amatucci, Kirian Rodríguez e Iván Gil en el centro del campo; Ale García como extremo izquierdo y Lukovic arriba, con Viti y Fuster pujando por esa plaza en la banda derecha del once.

Intentará la UD Las Palmas de Luis García Fernández seguir su paso firme por tierras peninsulares, donde todavía no sabe lo que es morder el polvo. En cinco encuentros ha sumado nueve puntos, lo que equivale a dos triunfos y tres empates. Sin derrotas todavía a domicilio, los amarillos son un conjunto fiable lejos del Gran Canaria, donde incluso tienen peor media (10 puntos en seis partidos). Borja Jiménez, técnico rival, dijo ayer públicamente que Las Palmas es un «claro candidato al ascenso directo». Toca demostrarlo.

Posibles alineaciones del Sporting-UD Las Palmas

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Smith; Cortés, Gelabert, Pablo García y Amadou.

UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian; Viti, Iván Gil, Ale García; y Lukovic.

Árbitro: Sergiu Muresan Muresan (Comité valenciano).

Estadio: El Molinón.

Horario: 15.15 horas, domingo 2 de noviembre.

¿Dónde ver en televisión?Televisión Canaria, GOL y Movistar.