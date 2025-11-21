Tranquilos, aquí está el líder

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:26 | Actualizado 21:35h. Comenta Compartir

Uno suele necesitar esa sensación de tranquilidad. De sosiego para sanar. De saber que todo va a estar bien. Que, aunque haya discusiones y momentos de tristeza máxima, la sonrisa siempre vuelve. Y la UD Las Palmas esta temporada se está instalando en la monotonía del triunfo. Sabe divertirse y también sufrir. En lo más profundo, este equipo aprendió a seguir luchando por lo que quiere. Los isleños recuperaron el liderato de la Segunda División y son ya ocho partidos seguidos sin perder. Quiere el ascenso el conjunto de Luis García. Manu Fuster y Lukovic, bajo la lluvia, completaron la tormenta perfecta.

Desde bien temprano la UD Las Palmas demostró que quería asaltar el liderato. Tocó la bola con maestría y mordió en la presión. Con Iván Gil por Ale García —lesionado— y Enzo Loiodice por Kirian Rodríguez, se fue con determinación a por el Albacete. Sin canarios en el once. En el amarillo, claro. Porque en la alineación del equipo manchego sí que había dos grancanarios: Raúl Lizoain y Jefté Betancor.

Se le venían pidiendo números a Manu Fuster. Hasta el momento había dado cuatro asistencias pero no había marcado un gol. En la UD siempre se ha confiado en poder sacar esa versión superlativa que mostró con el Albacete. Cosas del fútbol, tras un centro de Iván Gil al segundo palo, Fuster se elevó para, siendo el más bajito en el área, conectar un cabezazo y enviar el balón a la red defendida por Raúl Lizoain. Corría el minuto 17 y Las Palmas ya mandaba por 1-0 cuando comenzaba a caer la lluvia en el Estadio de Gran Canaria. No lo celebró el valenciano, respetuoso con su exequipo.

Con Amatucci comiéndose a todo el que se cruzaba en su camino en el centro del campo, Iván Gil sacando la varita y Pejiño haciendo de las suyas en banda izquierda, la UD buscaba el segundo tanto para matar el partido cuanto antes. Y vaya que fue así. Porque Amatucci encontró al espacio a un Fuster inspiradísimo, que habilitó a Lukovic para encarar a Lizoain. La reventó con la zurda al palo corto el serbio para el 2-0 en el minuto 39. Atrás, con la mejor defensa de la categoría, Horkas estaba tranquilo. Solo tuvo que intervenir en un disparo lejano de falta de Morcillo. Al descanso, superioridad notoria de Las Palmas, que se había divertido en el primer acto.

Tras el intermedio, mucha agua y bastante fría. Pejiño pidió el cambio, Álex Suárez le cogió el relevo, moviendo a Viti al extremo izquierdo. Todo parecía controlado, incluso Luis García, a la hora de juego, dio entrada a Jonathan Viera y Jesé Rodríguez. Pero un gol desde el centro del campo de Morcillo (2-1), bajo un diluvio que despoblaba la grada, en el minuto 70, traía cierto nervio. Horkas, adelantado, tal vez en demasía, solo pudo recogerla del fondo de las mallas.

Intentó gobernar y jugar con el tiempo luego la UD Las Palmas, sabedora de que el Albacete tendría que irse a por el empate y que, ahí, podrían nacer espacios para sentenciar. Pero, solo uno arriba, los de Luis García jugaban con fuego después de haber tenido siempre el encuentro completamente controlado.

Al final, la UD venció, con cierto sufrimiento pese a lo acontecido —a Horkas le temblaron las manos—, y se colocó como líder de la Segunda División. Ahora la pelota está en el tejado del Deportivo de La Coruña y del Real Racing Club, que intentarán apear de la primera plaza a los amarillos. Enrique Clemente se lesionó por el camino y Kirian se quedó sin minutos.

