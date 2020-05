Toni Otero ya se ha despedido de varios empleados del club

Toni Otero sigue siendo el secretario técnico de la UD, pues su vínculo laboral con el club no expira hasta el mes que viene y no hay intención por parte de la entidad de despedirlo antes de la extinción de su contrato. Pero el ejecutivo gallego, que cumple su segunda temporada en el Gran Canaria, sabe que su etapa profesional aquí ya ha tocado a su fin, con Tino Luis Cabrera ya pactado para ocupar su cargo, y nada más ilustrativo que su gesto de despedida con algunos empleados de la UD. Otero ha iniciado un periodo vacacional que le correspondía y lo hará coincidir con las últimas semanas que le quedaban por delante en la isla, por lo que, a nivel formal mantiene su cartera, pero no sucede lo mismo en lo que atañe a la realidad actual.

Luis Helguera, director deportivo, no confía en él y desde el primer momento tenía claro que necesitaba otra figura que reforzara el organigrama. Otero hace meses que no tiene ni voz ni voto en la planificación de futuro y su presencia en los últimos actos públicos previos al parón por el coronavirus simplemente tenía un valor simbólico. Que ya sepa que su destino no está en la UD e, incluso, lo haya hecho evidente con gente con la que ha trabajado en este tiempo no hace más que confirmar un relevo ya en marcha.