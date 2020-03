«Todos somos la UD Las Palmas»

La plantilla de la UD apela al sentimiento de unidad y a la palabra familia para sobrellevar los malos tiempos que corren debido a la pandemia del coronavirus. Y es por ello que los capitanes del equipo han dado un paso al frente. Tras hacer público el club días atrás que acometería un ERTE al perder una gran cantidad de ingresos televisivos, los jugadores no quieren dejar a nadie atrás. Utilleros, prensa, personal de limpieza y demás trabajadores cuentan con el respaldo del grueso humano del vestuario amarillo, que lucharán y aportarán su grano de arena para que puedan cobrar.

En esta crisis, donde se está viendo el lado más solidario de la población, y como está pasando también en Estados Unidos con jugadores de la NBA como Stephen Curry, cada uno debe ayudar en lo que buenamente pueda. Y desde el corazón del vestuario grancanario, con los pesos pesados tomando la iniciativa y pidiendo comunión a sus compañeros, no se va a hacer menos esfuerzo. «Todos somos la UD», deslizan desde dentro varios futbolistas. El mensaje es claro. Todos los empleados son los que hacen que luego Las Palmas salga a competir en Segunda División contra sus rivales. Desde los utilleros que se encargan de preparar todos los detalles antes de saltar al césped, como del personal de limpieza que trabaja para que las instalaciones estén impolutas, como los miembros de la prensa del club, siempre colaborando con los distintos medios de comunicación.

Ayer fue Aythami Artiles quien, en los micrófonos de Radio Marca, insistió en la idea de ayudar a todos los miembros que forman la Unión Deportiva Las Palmas. «El tema del ERTE es una de las cosas de las que hemos hablado de los capitanes». El capitán de Arguineguín, siempre presto a colaborar con acciones solidarias como hace cada invierno con la recogida de juguetes para los niños más desfavorecidos, apeló a la humanidad. «Hemos decidido ayudarnos más que nunca», aseveró el zaguero del sur de Gran Canaria. Es por ello que Aythami, consciente de que los deportistas de élite son unos privilegiados, no quiere olvidarse de los que no tienen tanta suerte: «Los jugadores estamos bien amparados, pero hay gente que no y nosotros vamos a ayudarlos en todo lo que podamos», prometió. «Sin esta gente, utilleros, prensa o limpiadores, no sería posible nada de lo que hacemos», insistió.