Toca resistir en Cornellá Cita de altura. La UD visita al líder Espanyol con la ilusión de repetir la machada de la primera vuelta Araujo y Benito, antes de viajar a Barcelona. / udlp KEVIN FONTECHA Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 24 abril 2021, 01:00

Llega la UD al tramo final del campeonato, como viene acostumbrando años atrás, en la intrascendencia. A falta de siete jornadas para dar carpetazo a un curso plagado de idas y venidas, con el coronavirus por medio y las gradas vacías, el cuadro isleño ocupa la undécima posición en la tabla, con 46 puntos. El Rayo Vallecano es el conjunto que marca la zona fronteriza con los playoffs de ascenso, siendo sexto con 56. Además, con el golaveraje ganado a los amarillos. Necesitarían un milagro los chicos de Pepe Mel para engancharse a la pelea, pues están a once puntos y restan solo 21 para dar por concluido todo el embrollo. Y la esperanza solo pasa por vencer esta tarde en el campo del flamante y potente líder. El milagro podría edificarse hoy. De lo contrario, tocará ver el paso de las fechas con la monotonía de la comodidad, pues el descenso, aunque matemáticamente todavía es posible como la promoción, está bastante lejos.

La de esta tarde será una batalla compleja. Las Palmas ya venció al Espanyol en la primera vuelta, siendo certera y firme en sus golpes. Pero ahora es otro rollo. El equipo de Vicente Moreno está exhibiendo pegada y solvencia en cada envite. No tiene tibiezas ni afloja una marcha. Su objetivo solo admite subir a la élite por la vía rápida, esto es de manera directa, entre los dos primeros, y si puede ser campeón, mejor que mejor. En ello están los Raúl de Tomás, Adri Embarba o Sergi Darder, golpeando más duro que nunca para llegar a la meta cuanto antes. Tendrá que sudar el combinado insular para sacar algo positivo de Cornellá. Así pues, debe salir a relucir la mejor versión amarilla. Esa que sabe lo que es tumbar a los más firmes opositores a la escalada hacia Primera División. La que tumbó ya al Espanyol e hizo lo propio frente al Mallorca y al Almería. La de las grandes citas, la que saca músculo contra las enormes potencias. La que no tiembla ni se arruga.

Para ello Pepe Mel tratará de acertar en sus balas. En la portería no se prevé cambio alguno, con Valles como escudo humano rindiendo a las mil maravillas. En defensa podría haber movimientos. La posibilidad de adelantar a Álvaro Lemos es real para doblar esfuerzos en la zaga, lo que abriría la puerta en el lateral derecho a Ale Díez. Por la izquierda Benito continuaría de inicio. Eric Curbelo y Álex Suárez serían la pareja de centrales. En la sala de máquinas también se podría aumentar el blindaje con la entrada de Javi Castellano, que acompañaría a Sergio Ruiz y liberaría algo más a Maikel Mesa. Quedarían dos puestos y todo hace indicar que serán para Araujo y Jesé, que intentarán disparar primero en busca del gol.

Enfrente no espera otro que el temido Espanyol, con el pichichi Raúl de Tomás como comandante y goleador fiable. Será una batalla costosa. El cuadro catalán ya no recuerda cuándo fue la última vez en la que no vio portería. Con la dificultad añadida de una cita de enjundia, en la que caer sería lo normal para las casas de apuesta y la estadística pura, la Unión Deportiva quiere sembrar optimismo y resistencia, mas cuando Ramírez ha hablado esta semana de un proyecto ganador de cara a la próxima campaña. Mel quiere ser el capitán de ese barco y esta tarde tendrá una nueva oportunidad para ganarse su continuidad a los mandos del banquillo amarillo.