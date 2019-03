Ramírez: «Nos equivocamos al fichar a gente que gana mucho y no tiene hambre»

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Miguel Ángel Ramírez habló ayer en Radio Marca y sorprendió por su tono beligerante al referirse a los motivos que pueden explicar el mal momento de la UD, que, en estos momentos, tiene seriamente comprometido su objetivo de pujar por el ascenso de categoría. El presidente del club apuntó directamente a algunos jugadores de la plantilla y lo hizo sin dar nombres pero ofreciendo motivos contundentes y que aluden, directamente, a la profesionalidad y a la implicación. «Algo está fallando en el fútbol de Segunda División, que los equipos que más presupuesto tenemos no estamos haciendo lo que están haciendo otros equipos con menos presupuesto. Si miras la tabla clasificatoria, los primeros no somos los que más presupuesto tenemos, por lo tanto hay que analizarlo», dijo.

Y añadió, en el meollo de la cuestión: «Posiblemente nos equivocamos al confeccionar plantillas de personas que vienen de Primera, de personas que ganan mucho dinero, que no tienen hambre... Que compiten con chicos que se juegan toda su vida y aprovechan la oportunidad de estar en Segunda División y saben que el éxito está en llegar a Primera. Esa falta de hambre se nota, los que cobran mucho al final tienen unas carencias que los que están deseando llegar a Primera División no las tienen». He ahí la denuncia pública de Ramírez y que habrá que ver el encaje que tiene en el vestuario, en el que quedan señalados algunos de sus integrantes y de manera directa.

Ya en clave de lo que queda por delante, Ramírez se apuntó a los cálculos de Mel, ya con margen reducido tras la derrota ante el Mallorca: «Según el míster, si ganamos 8 de los 12 que quedan nos metemos con seguridad en los puestos de playoffs, pero está claro que lo hicimos muy bien en Coruña el otro día, que empezamos muy bien ante el Mallorca y tuvimos la mala fortuna de un error en el empate del Mallorca, que era en fuera de luego. Eso le hizo mucho daño a los jugadores. Ahora hay que trabajar esta semana e ir con mucha ilusión a Granada porque no podíamos fallar cuatro veces y ya hemos fallado una, nos quedan menos tiros que poder fallar a partir de ahora».