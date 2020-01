Araujo gana el pulso y saldrá cedido a los Emiratos Árabes

kevin fontecha pérez las palmas de gran canaria

Se salió con la suya. Sergio Araujo gana el pulso a la UD Las Palmas y saldrá cedido en breve. El argentino, que había pedido marcharse en este mercado invernal, pondrá rumbo a los Emiratos Árabes para jugar en el Al-Wahda FC de Manolo Jiménez hasta final de temporada. La entidad de Abu Dabi pagará 600.000 euros por el préstamo del Chino, guardándose, además, una opción de compra de seis millones de euros y, si no se ejecuta, hay una cláusula que obligará a pagar al club árabe otros 200.000 euros por él.

Con todo, el ariete impone su decisión a la del club isleño, pues ya Pepe Mel había transmitido la idea al club de la imposibilidad de dejar escapar a Araujo viendo los problemas que había en la punta de ataque. Ayer, el técnico, en rueda de prensa, confirmaba lo que era un secreto a voces: «Lo que uno mira cuando es el entrenador, es el bien del grupo; luego que los que estén, estén física como mentalmente comprometidos. Todos tenemos que estar en la misma dirección, es lo que nos ha llevado a estar en una buena dirección», dijp el madrileño.

«Soy consciente del cariño personal del presidente por Araujo y del de la afición, él hace unos días pidió salir porque tenía una oferta irrechazable. Si un futbolista ha pedido salir, es mejor no retenerlo», continuó el técnico.

«No sé la importancia de Araujo en la UD. Llevo aquí once meses y lo he tenido un mes. Para mí no supone nada. No voy a interponerme en el deseo de un futbolista, el chico quiere salir, ya lo ha expresado; en lo económico también se favorece», zanjó Mel, corporativista como siempre. Así pues, el Chino se irá cedido sin haber marcado un gol este curso.