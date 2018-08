Timor es el jugador por el que espera Manolo Jiménez

La plantilla de la UD sigue abierta y hasta el 31 de agosto van a estar expectantes en la dirección deportiva. Aunque tras la llegada de Maikel Mesa y el inminente aterrizaje de Alberto De la Bella el entrenador está satisfecho de los mimbres que le han puesto a su disposición, ayer desveló que aguarda una llegada más: «Sobre el que queda por venir, a mí me encantan los jugadores polivalentes. A él teniéndolo en el campo o en el banquillo puede ocupar tres posiciones. No estoy diciendo que sea un central». Y Ramírez había dejado pistas antes en la radio oficial: «Posiblemente llegue algún jugador más, pero eso lo sabremos la próxima semana porque el entrenador quiere. Vamos a ver qué sucede. El entrenador quiere incorporar a ese jugador. Si él no puede, no vendrá nadie más. Estamos muy cerca. Es un jugador que el entrenador le gustaría que viniese y existe ahora muchas posibilidades de que venga. Y si no viene él creo que no vendrá nadie. Falta un jugador. Creo que tenemos dos fichas libres. De repente de aquí al cierre fichamos a dos porque salen dos que apetecen a la secretaría técnica y entrenador y creemos que son factibles».

El elegido para coronar la ambiciosa política de fichajes es David Timor, centrocampista del Girona y por el que hay un interés desde hace meses del que ha ido informando puntualmente este periódico. Timor, que ya se ha estrenado en Liga con el conjunto catalán en esta temporada, tiene todo acordado con la UD, seducido por su proyecto, pero el Girona exige dinero por él. Hay diferencias pero son salvables.