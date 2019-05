Testigos de cómo hacer las cosas [2-0]

Todo lo que no sea darle ficha profesional y blindar al arquero valenciano será una grave torpeza, pues crece en cada partido

Se diluían las opciones de sacar algo positivo de El Sadar en cada lance de juego. No igualaba el cuadro amarillo la intensidad de los de Arrasate, que no se conformaban solo con el ascenso, sino que querían proclamarse campeones de la categoría. Y su propuesta era clara: verticalidad, desmarques y velocidad punta. Esa es la receta que el técnico local ha propuesto todo el curso y la que le ha llevado a tocar la gloria. Ni la resaca tras conocer el pasado lunes que, a falta de los tres partidos que quedaban (contando el de ayer), ya eran equipo de Primera División. Los Clerc, Vidal, Barja y compañía parecían aviones. Mientras que, en las filas isleñas, Araujo no conectaba, Rubén estaba a kilómetros del área y Fidel se perdía en regates inoperantes. Cedrés lo intentaba una y otra vez por la banda izquierda, pero lo cerraban bien y Las Palmas no ofrecía síntoma alguno de poder rascar siquiera un empate. De hecho, ni llegaba a portería. Y, cuando se acercaba al área, no encontraba el hueco ni el acierto. Ese maldito último pase que lleva mermando durante toda la campaña a la Unión Deportiva tampoco tenía previsto aparecer en El Sadar.

Tras el intermedio, las palabras de Mel en el vestuario parecieron hacer efecto, pues la UD salió a morder. David García acarició el gol en un saque de esquina, pero su disparo con la diestra se marchó desviado. Primer aviso amarillo, y serio. En el segundo, con el entrenador en el banco sin dar crédito, se malgastó una ocasión clamorosa. Araujo, que se había quedado descolgado, recibía el balón solo, de espaldas a la portería, eso sí, y se la dejaba con la cabeza a Maikel Mesa para empujarla, pero el tinerfeño se enredó y acabó escorándose para buscar una vaselina imposible. No quedaba ahí la cosa. Continuaba el carrusel de acercamientos isleños con un chut de Rubén que desviaba su tocayo. Estaba perdonando demasiado la UD. Y quien perdona, como ya saben, la acaba pagando.

Rugía y celebraba la grada. Cada cambio era una ovación atronadora. Envidia sana para Las Palmas, que veía de manera directa cómo se deben hacer las cosas para lograr volver a la élite. «Volveremos a Primera, volveremos a Primera otra vez», cantaba la hinchada rojilla, mientras la Unión Deportiva buscaba igualar la contienda.