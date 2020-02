«Teníamos futbolistas que no sentían esta camiseta»

— En abril cumple su primer año como director deportivo de la UD, ha sido bastante intenso. ¿Qué valoración hace?

— Está siendo una experiencia hermosa. Nuestro objetivo era mejorar la situación que teníamos el año pasado como equipo y en el sentido económico, y lo hemos conseguido desde el principio.

— Habla sobre los objetivos desde su llegada. Parece que ambos se están llevando a cabo recuperando una filosofía de cantera.

— El año pasado teníamos jugadores de fuera que no sentían esta camiseta y eso me afectó mucho los últimos meses de la temporada pasada. La cara era la misma si se perdía, se ganaba o se empataba. Y eso, en un grupo que quiere conseguir un resultado grande, no puede pasar. Y así volvimos a la filosofía del club, apoyando mucho a la cantera. Este año tenemos futbolistas que sienten mucho más la camiseta. Tenemos un gran grupo y estamos consiguiendo buenos resultados. Ahora sí tenemos jugadores que luchan por un objetivo y tienen un vínculo muy fuerte entre ellos.

— Usted llegó con el equipo hecho un caos. Tras tres entrenadores en un mismo año y un descenso doloroso a Segunda División. ¿Sabía que llegaba a un conjunto tan roto anímicamente?

— No puedo hablar de todo lo que sucedió antes de abril, no sé quién ni cómo tomaba las decisiones. Para poder hacer las cosas bien es muy importante dar continuidad al trabajo y es lo que estamos haciendo con el entrenador y con los canteranos. Ya tengo una ideología de lo que es el fútbol canario y, aún con las dificultades de los jugadores que suben de categoría, poco a poco estamos consiguiendo los objetivos.

— Menciona el peso de la cantera. Figura importante también la de Mel.

— Importantísima porque apoya la ideología del club. Es muy importante proteger a los jugadores que hacen un salto de categoría. Siempre existe la posibilidad de fallar o hacer partidos con errores. Eso necesita una paciencia diferente y es lo que estamos teniendo. Hasta ahora nos está dando resultados.

