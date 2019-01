«Tengo mucho que aportar a la UD»

Aythami Artiles está de vuelta. El defensa grancanario no necesitó presentación en su nueva puesta de largo de amarillo para lo que resta de este curso y dos más, lo que durará su nuevo contrato con una UD Las Palmas a la que llega para ayudar a repetir ascenso a la Primera División, su principal reto y para lo que se centra en cuerpo y alma.

Le sobran ganas y ambición al central en su vuelta a la isla a pesar de su ya dilatada carrera deportiva. «He vuelto», entonó alto y claro al inicio de su presentación oficial, donde estuvo acompañado por Toni Otero, secretario técnico del club. «Ha sido un mes duro porque quería estar aquí y no fue nada fácil salir del Córdoba. Estoy muy contento, feliz y con muchísima alegría y ganas de volver a la UD. Mi mayor reto ahora es el poder llevar al equipo de mi tierra a Primera, un reto para mí importante, al estar con los míos y en mi casa, y esperemos que salga todo bien», dijo antes de entrar en más detalles de su retorno.

Tras pedir salir del representativo en busca de «disfrutar de minutos» que le negaba el club de su vida, Aythami ficha por un Córdoba donde «me salen las cosas mejor de lo que esperaba». Sin embargo, recuerda que «en verano, intento volver; hablé con el presiente y con el míster pero no se pudo, con lo que pensamos todos que mi etapa aquí ya se había acabado. Seis meses después, el presidente me vuelve a llamar y estoy encantadísimo de volver a poder ayudar al equipo. Cuando te llama el equipo de casa y te propone que intentes ayudarle para subir otra vez ni me lo pienso. Y aquí estoy».

Sin miedo a las críticas. Y está a pesar de las numerosas críticas que se han generado alrededor de su fichaje. «Lo único que puedo hacer es demostrar a toda esa gente que merezco estar aquí, que puedo ser válido para el proyecto. Tengo una trayectoria detrás y estaba haciendo una buena temporada en el Córdoba. No se me ha olvidado ni de jugar al fútbol, ni de ayudar en la caseta, ni de ejercer como lo he hecho siempre. Creo que tengo mucho que aportar, tanto dentro como fuera de campo. Pienso además que es primordial que haya gente que conozca el equipo, el club, la ciudad y la categoría, experiencia en todo eso tengo», entona con serenidad.

Curtido en mil batallas, sabe perfectamente la competencia que existe hoy en día no solo en su posición sino en una UD obligada a ser protagonista en la exigente Segunda División. «Si voy a jugar o no eso ya depende del entrenador. Evidentemente ahora mismo el equipo está muy bien, no le meten goles, no le crean ocasiones apenas, y lo normal es que, si está bien, el equipo se toque poco. Por lo tanto, si no me toca aportar en el campo lo haré en los entrenamientos y fuera del vestuario, ayudar en lo que sea como siempre he hecho. Voy a luchar por jugar, como siempre. Si me toda hacerlo mejor, y si no, pues también intentaré ayudar desde otra posición», explica con claridad.

En la que será su tercera etapa defendiendo los colores amarillos, Aythami Artiles deja muy claro a dónde vuelve: «Soy de la UD Las Palmas desde siempre, desde pequeño. Estar aquí y poder entrenar y jugar todos los días con el equipo es un privilegio y un placer que muchos no han podido lograr y que yo tengo la suerte, otra vez más, de poder hacerlo. Espero lograr el objetivo del ascenso, ya vine en su día y lo conseguimos. Este nuevo reto para mí es emocionante e increíble, y con la experiencia que tengo creo que puedo aportar a conseguirlo», aseveró.

Prima al Córdoba si asciende. Toni Otero, secretario técnico de la UD Las Palmas, confirmó que en caso de que el equipo amarillo ascienda a Primera División, el Córdoba se llevará la cantidad de 150.000 euros, cláusula que tuvo que firmar la entidad grancanaria para poder fichar al central de Arguineguín. Además, Otero ratificó que el defensa isleño firma por lo que queda de temporada y dos más.