Experiencia y calidad para el desafío del ascenso. Un trabajador infatigable para el carril izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas. Alberto De la Bella ya luce de amarillo y se apresura en resaltar el objetivo ineludible de volver a la Primera División.

Tras ocho temporadas en la Real Sociedad, donde disputó 218 compromisos y sumo ocho goles, aportando sus condiciones desde el primer día que aterrizó para devolver a la entidad txurri urdin a la máxima competición nacional y llegar a saborear la participación en la Liga de Campeones, el jugador de Santa Coloma de Gramanet rescindió la relación contractual que les unía hasta el 30 de junio de 2019 para afrontar un nuevo desafío de amarillo.

«Es un club que ya se ve la infraestructura que tiene, se merece estar en Primera División, pero el fútbol es muy competitivo y, a día de hoy, estamos en Segunda. El objetivo está claro, valoro que han tenido confianza en mí, que han insistido mucho en estos últimos días y que es un reto bonito. No me gusta estar en los sitios por estar, en San Sebastián pensaba que esta temporada iba a tener poca participación y entonces veo que tengo mucho fútbol dentro todavía», valoró.

A pesar de que su llegada era un secreto a voces desde hace varios días, la operación no se concretó hasta el pasado lunes tras sellar su desvinculación con la entidad donostiarra. En este sentido, aclaró que «el fin de semana no pudieron gestionar la rescisión y se precipitó todo el lunes. Yo le he dado vueltas a mi decisión, he valorado todo, sobre todo, a nivel familiar y a nivel deportivo pienso que no es un paso atrás sino una experiencia más que voy a vivir y seguro que la disfrutaré al máximo. Se alargó en el tiempo por eso no porque tuviera otras cosas en mente».

Jiménez. De la Bella coincidió con Juan Cala en el Sevilla Atlético en el curso 2008-09, en una etapa en la que Manolo Jiménez era el entrenador del primer equipo, un aspecto que reconoce que tuvo en cuenta a la hora de decidirse. «Lo he tomado como referencia. También tenía a Willian José en la Real, que pasó un año aquí, y Juan Cala me ha contado que los primeros días se ha sentido muy a gusto en el club y que le han ayudado mucho. Es verdad que con Jiménez coincidí en el Sevilla, pero él dio el salto al primer equipo y yo estaba en el filial, coincidimos en algunos entrenamientos y luego en nuestra etapa en Grecia. Lo tendré como entrenador por primera vez, pero tengo buenas referencias y estoy a su disposición», aseguró.

«Estaba a gusto en el club que estaba, pero entendía que era el momento de salir y, cuando se dio esta opción, hablé con el entrenador y me dio confianza», añadió.

El defensa catalán subrayó que «el lateral moderno es más de tirar hacia adelante. Me gusta subir, pero cuando se puede, ya que el principal objetivo es cerrar esa banda, pero cuando pueda aportar en ataque lo voy a hacer».

Sobre las 16 incorporaciones para el nuevo curso -17 con el retorno de Sergio Araujo-, De la Bella piensa que el tiempo de acoplamiento dependerá de «la intención de cada uno de los fichajes, si todos vamos en la misma dirección y si tenemos el mismo objetivo claro en la cabeza desde el primer día será más fácil la adaptación de todos, para el míster también, y luego la Segunda División es muy larga y competida, por lo que habrá que dejar de lado los egoísmos y que todos vayamos remando en esa dirección que es el beneficio del equipo».

Por su parte, el secretario técnico amarillo, Toni Otero, señaló que se trata de «un jugador que todos conocemos, muy contrastado, con ochos años en la Real y es un placer tenerlo aquí. Ojalá que las cosas le vayan muy bien y que sea un año exitoso para todos».