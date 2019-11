«Tenemos que apretar las tuercas»

juan pérez benítez las palmas de gran canaria

La UD sigue sin lograr un triunfo que le aúpe tras cinco jornadas donde solo se ha logrado un empate, una situación que ya empieza a preocupar en la isla. Martín Mantovani, líder indiscutible en la retaguardia antes de lesionarse frente al Cádiz, fue realista y señaló que la plantilla debe trabajar para liquidar los errores que están empeorando considerablemente los resultados en las últimas fechas: «Ahora mismo estamos en una mala racha sin resultados positivos. El equipo por momentos demuestra estar bien. El otro día no fue el mejor encuentro, sobre todo el segundo tiempo, que fue la cara mala. En dos minutos nos cambió todo cuando íbamos ganando y son cosas a las que tenemos que prestarle mucha atención. No nos pueden pasar más esos fallos. Es importante que el equipo resurja y vuelva a estar al nivel que tuvimos cuando ganamos cuatro partidos seguidos. Solo nos queda apretar las tuercas», explicó Mantovani, con quien Las Palmas logró su mejor racha de victorias (cuatro seguidas) y porterías a cero (tres consecutivas) este curso.

El argentino es uno de los jugadores más esperados por la afición y sobre todo por Pepe Mel. Será un refuerzo contrastado para el partido de este domingo ante el Real Oviedo en el Estadio de Gran Canaria (17.00 horas), pues ofrece solidez a la zaga isleña. El último choque ante el Mirandés, Mel apostó por Deivid y Lemos en la zona media de la muralla amarilla y dejó al ex del Leganés en el banquillo tras su vuelta de la enfermería: «Venía de una lesión y todavía no estaba al 100%, pero pude viajar y para mí es importante estar con el grupo. Estar ahí fue un paso, pero ya esta semana estoy a tope y a ver lo que sucede este fin de semana», aseveró.

Javi Castellano comentó tras el partido en Anduva que el equipo le recordaba a la época en la que la UD «se venía abajo hace dos años», como consecuencia de los dos goles que encajó el cuadro de Pepe Mel en Miranda de Ebro en un abrir y cerrar de ojos. Mantovani no cree lo mismo que su compañero: «No estoy de acuerdo con eso. Si nos pasara, sería un problema. Y creo que no lo tenemos. No ganamos porque no hacemos las cosas bien. Si el equipo no tiene respuestas, sería un problema y ese no es el caso. En Zaragoza perdíamos y el equipo siguió dando buenos momentos de juego. La cuestión es intentarlo; en el momento en el que el equipo baje los brazos, estaremos perdidos», añadió el zaguero del cuadro grancanario.

Los lesionados empiezan a ver la luz en el bloque de Mel y eso puede condicionar mucho a que el equipo logre sus objetivos: «Hay mucha gente que ha caído y es un tema a tener muy presente. Te merma al equipo y el entrenador no puede contar con los jugadores para su idea. Hoy en día la enfermería está llena. Solo estuve tres semanas parado, ojalá no sucedan más lesiones. Lo normal es que en octubre-noviembre y en febrero los equipos tengan más lesionados. Ojalá que ahora el grupo se consolide y olvidemos las lesiones», auguró.

Viera ya se entrena y puede volver en cualquier momento a formar parte de los planes del técnico madrileño, algo muy necesario, como valoró Mantovani ayer: «El hecho de que juegue Jonathan Viera es muy importante. Jugando él, se consiguen cosas mejores, pero no hay que tener dependencia de uno ni otro. Tenemos jugadores con calidad y una forma de jugar que debe ser ajena a quién juegue. Jonathan aporta mucho, es diferencial en la categoría».

El equipo ya ultima los preparativos para llegar con todo al partido ante el equipo de asturiano, liderado por el viejo conocido para la parroquia amarilla Alfredo Ortuño, combinado del que el defensa guarda un gran recuerdo: «Tuve pasado ahí, tengo algo de noción de lo que sucede ahí. No están pasando una buena racha, pero es un club muy importante. Tuve un año muy bonito ahí. El rival va a venir con ganas de llevarse una victoria, les viene muy bien en el mal momento que están pasando», advirtió sobre su exequipo.