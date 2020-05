Tana no renuncia a que la UD se meta arriba

El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Tanausú Domínguez 'Tana' ha manifestado este viernes que las rachas buenas o malas de los equipos "ya no cuentan", pues una vez se reanude LaLiga SmartBank tras el parón por la pandemia del coronavirus les espera "un nuevo formato".

En el momento de paralizarse la competición, el equipo amarillo encadenaba once partidos sin ganar y se situó a solo tres puntos del descenso directo a Segunda División B.

"Nos espera un nuevo formato en el que solo pienso en ganar el máximo número de partidos. Ya veremos si podemos meternos arriba, todo dependerá de los resultados, porque cualquier equipo que empiece bien se puede meter en la zona alta", ha asegurado el futbolista isleño al término del entrenamiento, ante las once jornadas que restarán por jugar en un apretado calendario.

El equipo amarillo sigue avanzando en las fases de entrenamientos según el protocolo establecido por LaLiga y las autoridades sanitarias, algo que el jugador grancanario quiso destacar ya que las primeras semanas "los grupos eran más reducidos y no podíamos entrenar con los porteros, pero ahora ya estamos mucho mejor y me he adaptado muy bien, al igual que todos mis compañeros".

De su estado de forma asegura que durante el confinamiento solo pensaba en mantenerse bien "para llegar en las mejores condiciones a la competición", y físicamente se encuentra "a tope".

Con respecto a la situación del equipo entrenado por Pepe Mel, Tana opina que ahora llega "con ganas" de competir y cree que la mala dinámica que arrastraba antes del parón forzoso no le parecía justa: "Esperamos tener más suerte y que las cosas nos salgan ahora mejor", concluyó.