LaLiga Hypermotion Jornada 12 D02/11 · Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan

Escudo Real Sporting de Gijón

Sporting

15:15h.

0

-

0

Las Palmas

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Min. 19

[ALTERNATIVE TEXT]

SPO

[ALTERNATIVE TEXT]

LPM

Lukovic y Ale García celebran un gol de la UD Las Palmas. Cober
Directo

Sporting de Gijón - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo

Fútbol en directo ·

Partido entre el Sporting de Gijón - UD Las Palmas de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:33

15:33

No termina de encontrar claridad la UD, aunque se ha sacudido un poco al Sporting.

15:31

El Sporting se ha hecho con el control del balón y busca profundidad.

15:31

Minuto 15: Sporting 0- UD Las Palmas 0

15:28

A punto de cumplirse el cuarto de hora y la UD, de momento, a verlas venir.

15:26

Pablo García, desde lejos.

15:24

Saque de puerta para UD Las Palmas en el Estadio Renato Dall'Ara.

15:23

La UD quiere bajar la intensidad porque el Sporting va a por todas y ya ha podido marcar por su presión alta.

15:23

Tiro en gol

15:23

Tiro guardado

15:22

García ha tenido la primera para el Sporting. Perdió Amatucci y Barcia se cruzó cuando ya había disparado a puerta. Susto para la UD.

15:22

Sergui Claudiu Muresan otorga a Real Sporting de Gijón un córner. Cesar Gelabert lanza el córner desde la izquierda.

15:21

Minuto 5: Sporting 0-UD Las Palmas 0

15:21

Real Sporting de Gijón se precipita y cae en fuera de juego.

15:20

Saque de banda para Real Sporting de Gijón cerca del área.

15:19

Equipo local sacará el balón desde una zona peligrosa del Estadio Renato Dall'Ara.

15:19

Primeros minutos de tanteo sin dominador claro.

15:19

La pelota sale fuera en Estadio Renato Dall'Ara Real Sporting de Gijón sacará de portería.

15:18

El UD Las Palmas sacará el balón en Estadio Renato Dall'Ara.

15:18

UD Las Palmas sacará la falta desde su campo en Estadio Renato Dall'Ara.

15:17

La UD quiere llevar la iniciativa. El Sporting aprieta.

15:17

El balón salió fuera, UD Las Palmas pondrá el balón en juego.

15:17

Sergui Claudiu Muresan señala saque de banda para UD Las Palmas en Gijón.

15:16

Viti vuelve a ser lateral derecho según la disposición inicial.

15:15

Ya rueda el balón en Gijón.

15:15

Partido iniciado

15:15

Inicio del período

15:14

Todo preparado para el inicio del choque.

15:12

Ambientazo en El Molinón.

15:12

Ya están los protagonistas en el campo.

15:12

«Nos los comemos sin excusas», dice Álex Suárez, en su condición de capitán, en la arenga en el vestuario.

15:09

La UD no ha perdido en LaLiga Hypermotion fuera de casa desde que arrancó el curso. El reto es mantener esta racha.

15:08

Los jugadores, a punto de saltar al campo.

15:01

El partido tiene el morbo de dos oviedistas en las filas de la UD: Luis García en el banquillo y Viti en el césped.

14:53

Pejiño tiene hoy una oportunidad de oro para elevar sus prestaciones tras un inicio de temporada discreto y con rol de suplente. Necesita el atacante andaluz una buena actuación para engancharse al proyecto.

14:52

14:46

Lukovic volverá a ser la referencia de la UD arriba. Lleva tres goles, dos de los mismos a domicilio (Córdoba y Huesca).

14:42

Cuenta atrás para el inicio del choque en Gijón.

14:37

Partido de enorme importancia para la UD, pues arranca la jornada en cuarta posición, después de que ayer Almería y Burgos ganaran sus partidos y le superaran en la tabla. Un triunfo le permitiría recuperar la segunda plaza y colocarse a tres puntos del Racing, actual líder y que será su rival el próximo domingo 9 de noviembre en el Estadio de Gran Canaria.

14:37

14:34

Se espera presencia de seguidores amarillos en las gradas de El Molinón, como suele ser habitual en los desplazamientos del equipo.

14:31

Dirigirá el colegiado valenciano Muresan.

14:29

El Sporting llega lanzado, tras encadenar tres triunfos consecutivos. La UD necesita levantarse luego del traspié copero frente al Extremadura.

14:28

La UD se ejercitó ayer en las instalaciones de Mareo y ultimó detalles para la cita que le aguarda en poco más de 45 minutos.

14:27

14:25

Igualdad máxima en los parámetros de ambos equipos antes de cruzarse en este duelo. Solo un punto por encima está la UD del anfitrión.

14:24

14:24

En el Sporting, con sensibles bajas como Corredera, Dubasin u Otero, lo previsible en los planes de Borja Jiménez.

14:23

14:22

Ahí están los elegidos por Luis García. Pejiño se cuela en el once y sorprende la suplencia de Ale García.

14:21

Alineación y estadísticas

Borja Jiménez

5-4-1

Alineación

Rubén Yáñez

portero

Guille Rosas

defensa

Kevin Vázquez

defensa

Pablo Vázquez

defensa

Lucas Perrin

defensa

Diego Sánchez

defensa

César Gelabert

centrocampista

Justin Smith

centrocampista

Nacho Martín

centrocampista

Pablo García

centrocampista

Amadou Coundoul

Delantero

Luis García

4-4-2

Alineación

Dinko Horkas

portero

Viti Rozada

defensa

Álex Suárez

defensa

Sergio Barcia

defensa

Enrique Clemente

defensa

Manu Fuster

centrocampista

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Francisco Jesús Crespo García

centrocampista

Milos Lukovic

Delantero

Iván Gil

Delantero

Estadísticas

34,6%

LPM

SPO

65,4%

LPM

LPM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 1
3 Faltas cometidas 3

