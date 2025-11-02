Sporting de Gijón - UD Las Palmas: partido, goles y resultado, en directo
Fútbol en directo ·Partido entre el Sporting de Gijón - UD Las Palmas de la Segunda División. Siga el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
LaLiga Hypermotion Jornada 12 D02/11 · Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan
Sporting
15:15h.
0
-
0
Las Palmas
Min. 19
SPO
LPM
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:33
15:33
No termina de encontrar claridad la UD, aunque se ha sacudido un poco al Sporting.
15:31
El Sporting se ha hecho con el control del balón y busca profundidad.
15:31
Minuto 15: Sporting 0- UD Las Palmas 0
15:28
A punto de cumplirse el cuarto de hora y la UD, de momento, a verlas venir.
15:26
Pablo García, desde lejos.
15:24
Saque de puerta para UD Las Palmas en el Estadio Renato Dall'Ara.
15:23
La UD quiere bajar la intensidad porque el Sporting va a por todas y ya ha podido marcar por su presión alta.
15:23
15:23
15:22
García ha tenido la primera para el Sporting. Perdió Amatucci y Barcia se cruzó cuando ya había disparado a puerta. Susto para la UD.
15:22
Sergui Claudiu Muresan otorga a Real Sporting de Gijón un córner. Cesar Gelabert lanza el córner desde la izquierda.
15:21
Minuto 5: Sporting 0-UD Las Palmas 0
15:21
Real Sporting de Gijón se precipita y cae en fuera de juego.
15:20
Saque de banda para Real Sporting de Gijón cerca del área.
15:19
Equipo local sacará el balón desde una zona peligrosa del Estadio Renato Dall'Ara.
15:19
Primeros minutos de tanteo sin dominador claro.
15:19
La pelota sale fuera en Estadio Renato Dall'Ara Real Sporting de Gijón sacará de portería.
15:18
El UD Las Palmas sacará el balón en Estadio Renato Dall'Ara.
15:18
UD Las Palmas sacará la falta desde su campo en Estadio Renato Dall'Ara.
15:17
La UD quiere llevar la iniciativa. El Sporting aprieta.
15:17
El balón salió fuera, UD Las Palmas pondrá el balón en juego.
15:17
Sergui Claudiu Muresan señala saque de banda para UD Las Palmas en Gijón.
15:16
Viti vuelve a ser lateral derecho según la disposición inicial.
15:15
Ya rueda el balón en Gijón.
15:15
15:15
15:14
Todo preparado para el inicio del choque.
15:12
Ambientazo en El Molinón.
15:12
Ya están los protagonistas en el campo.
15:12
«Nos los comemos sin excusas», dice Álex Suárez, en su condición de capitán, en la arenga en el vestuario.
15:09
La UD no ha perdido en LaLiga Hypermotion fuera de casa desde que arrancó el curso. El reto es mantener esta racha.
15:08
Los jugadores, a punto de saltar al campo.
15:01
El partido tiene el morbo de dos oviedistas en las filas de la UD: Luis García en el banquillo y Viti en el césped.
14:53
Pejiño tiene hoy una oportunidad de oro para elevar sus prestaciones tras un inicio de temporada discreto y con rol de suplente. Necesita el atacante andaluz una buena actuación para engancharse al proyecto.
14:52
14:46
Lukovic volverá a ser la referencia de la UD arriba. Lleva tres goles, dos de los mismos a domicilio (Córdoba y Huesca).
14:42
Cuenta atrás para el inicio del choque en Gijón.
14:37
Partido de enorme importancia para la UD, pues arranca la jornada en cuarta posición, después de que ayer Almería y Burgos ganaran sus partidos y le superaran en la tabla. Un triunfo le permitiría recuperar la segunda plaza y colocarse a tres puntos del Racing, actual líder y que será su rival el próximo domingo 9 de noviembre en el Estadio de Gran Canaria.
14:37
🎄🎁 ¡Disfruta del fútbol con el Clinic de Navidad UDLP!— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 24, 2025
ℹ️ ¿Aún no has solicitado tu plaza? ¡Las inscripciones ya están abiertas! https://t.co/KZ9TQ5atEm#LaUniónHaceLasPalmas#SeremosMásUniónpic.twitter.com/bdZQ7iVOL3
14:34
Se espera presencia de seguidores amarillos en las gradas de El Molinón, como suele ser habitual en los desplazamientos del equipo.
14:31
Dirigirá el colegiado valenciano Muresan.
14:29
El Sporting llega lanzado, tras encadenar tres triunfos consecutivos. La UD necesita levantarse luego del traspié copero frente al Extremadura.
14:28
La UD se ejercitó ayer en las instalaciones de Mareo y ultimó detalles para la cita que le aguarda en poco más de 45 minutos.
14:27
14:25
Igualdad máxima en los parámetros de ambos equipos antes de cruzarse en este duelo. Solo un punto por encima está la UD del anfitrión.
14:24
14:24
En el Sporting, con sensibles bajas como Corredera, Dubasin u Otero, lo previsible en los planes de Borja Jiménez.
14:23
14:22
Ahí están los elegidos por Luis García. Pejiño se cuela en el once y sorprende la suplencia de Ale García.
14:21
Borja Jiménez
5-4-1
Rubén Yáñez
portero
Guille Rosas
defensa
Kevin Vázquez
defensa
Pablo Vázquez
defensa
Lucas Perrin
defensa
Diego Sánchez
defensa
César Gelabert
centrocampista
Justin Smith
centrocampista
Nacho Martín
centrocampista
Pablo García
centrocampista
Amadou Coundoul
Delantero
Luis García
4-4-2
Dinko Horkas
portero
Viti Rozada
defensa
Álex Suárez
defensa
Sergio Barcia
defensa
Enrique Clemente
defensa
Manu Fuster
centrocampista
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Francisco Jesús Crespo García
centrocampista
Milos Lukovic
Delantero
Iván Gil
Delantero
34,6%
SPO
65,4%
LPM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|1
|3
|Faltas cometidas
|3
|
