Socio de la UD antes de venir al mundo

Goretti Sánchez saldrá de cuentas en poco más de dos semanas, aunque la llegada de Enzo al mundo, a estas alturas del embarazo, puede alumbrarse en cualquier momento. Tanto ella como José Espino, el padre de la criatura, aguardan con emoción el acontecimiento de sus vidas sin descuidar detalle alguno. Y como aficionados de la UD que son («de los de ir siempre al estadio y animar al equipo gane o pierda») han querido legar a su pequeño la pasión que comparten llegando más lejos que nadie: ya tiene formalizado su carné de abonado. «Será el socio con más antigüedad que vida», dice con orgullo Goretti sin que le falte la razón.

De hecho, y ante la perplejidad de los controladores de tornos del estadio, cada vez que va a un partido pasa el código de barras de Enzo. «Les digo que él está presente, aunque todavía va dentro de mí», asegura con una sonrisa acariciando su barriga.

Su ejemplo de pasión por los colores conmovió a los empleados del club con los que hablaron, que no daban crédito, al principio, a su iniciativa. «Nos dijeron que sin el Libro de Familia era imposible... Pero insistimos y terminaron comprendiéndonos. Puse mi número de dni y me pidieron que, cuando nazca Enzo, pasemos a actualizar su ficha de abonado asociando su nombre a un carné de identidad. Lo normal es que la gente acuda con los bebés ya nacidos según nos dijeron», detalla Goretti.

«Fue una idea de ella por mi cumpleaños, en agosto -especifica José-, y la sorpresa fue total, me impresionó muchísimo. El mejor regalo que me podían hacer ese día, sin duda alguna, porque si ya me hace muy feliz tener a Enzo, que sea abonado del equipo de nuestras vidas supone un orgullo añadido».

Como no podía ser menos, ya tienen una equipación amarilla personalizada con la serigrafía correspondiente para el niño que viene y al que piensan seguir llevando al estadio como han hecho durante su gestación. «Tendremos que esperar un tiempo, evidentemente, pero la UD tendrá un seguidor más en la Grada Sur dentro de poco porque tuvimos la suerte, además, de que el asiento que está al lado de los nuestros quedó libre y no lo dudamos. Ya pertenece a Enzo», concluyen.