Sinkgraven: «La idea de venir a la UD fue decisión propia»

Daley Sinkgraven (4 de julio de 1995) se mostró contento en su presentación como nuevo jugador de la UD Las Palmas, luego de finalizar el entrenamiento con sus compañeros de equipo. Considera que llega «a un club de primer nivel» y afirma que su primer entrenamiento fue «muy amable, con jugadores técnicos» y asegura que «todos tienen buen nivel».

Mientras, el director deportivo del club, Luis Helguera, lo presentó como un lateral izquierdo de renombre pero jugador polivalente, ya que puede jugar en diferentes poisciones. «Es un futbolista con una dilatada carrera, que tenía ganas de venir a España y a la UD. Tantos sus agentes como Daley han hecho un esfuerzo para venir. Firma por dos temporadas y da un salto de calidad al equipo», afirmó.

«Conozco a varios jugadores. Viera ha estado en China y a Sandro también lo tuve cerca. No hablé con Xabi Alonso (entrenador del Bayer Leverkusen) antes de venir a Las Palmas, la verdad que la idea de venir a la UD fue mi decisión propia«, explicó Sinkgraven.

El jugador holandés al ser cuestionado por la posición donde se siente más cómodo: «en estos momentos estoy jugando como lateral izquierdo, como hice el año pasado. Ese es mi foco actual. En otros momentos he actuado como centrocampista«. Está convencido de que la elección del equipo grancanario será certera. «El director deportivo me dijo que tenía un buen plan para mí. Fui a ver el estadio de Gran Canaria y me gustó; espero ver un buen ambiente de los aficionados del equipo».