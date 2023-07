En Sevilla sitúan a Luismi Cruz en el radar de Luis Helguera

Transcurre el verano y siguen saliendo nombres de jugadores vinculados a la UD Las Palmas. Ahora, en Sevilla, colocan a Luismi Cruz (23/05/2001) en la órbita de Luis Helguera. Futbolista con contrato con el Sevilla y que el pasado curso jugó cedido en el filial del FC Barcelona, siendo pieza clave en Primera RFEFy en la pelea por el ascenso, gusta por su perfil con la pelota.

En tierras andaluzas aseguran que saldrá cedido y que es la UD el club mejor posicionado, aunque son varias las proposiciones que tiene sobre la mesa Luismi. El jugador, nacido en el El Puerto de Santa María (Cádiz), puede actuar en ambos extremos y también como enganche con el delantero. Mide 1,66 metros y es de los que suele llevar la bola pegada a su pie izquierdo.

Tiene contrato hasta 2025, su préstamo en el Barça fue fructífero y ahora se espera que de unos saltos de categoría. Y en esas podría sacar su red el gestor Luis Helguera, pues sigue en la línea de fichajes como Javi Muñoz y Cristian Herrera, de un perfil bajo pero con ganas de comerse el mundo. Asequibles, sobre todo, a uno de los presupuestos más bajos que habrá en Primera División, como será el de Las Palmas en la campaña 2023-24.

El mercado en Gran Canaria transcurrirá con pies de plomo, ya lo dijo el propio Ramírez en una entrevista concedida a este periódico («si no te tomas las cosas con calma, te devora el presupuesto a poco que te descuides. Acudimos al mercado como el más modesto de la categoría, y eso aumenta el margen de error. Todos querrían fichar bueno, bonito y barato. Para nosotros, no es una opción. No hay otra. Planeamos del orden de otras cinco o seis incorporaciones después de las dos ya anunciadas»).

De momento han llegado ya Javi Muñoz y Cristian Herrera. El próximo lunes arranca la pretemporada y podría haber nuevas llegadas, pero hasta el cierre de mercado habrá faena. El núcleo de la plantilla está armado, amarrado y con la seguridad de dar guerra en la máxima categoría. Lo que llegue será para mejorar posiciones. Luismi tiene calidad y Pimienta podría sacarle jugo. Otra posibilidad, como se ha venido hablando ya, es la de Álex Collado. Son un perfil muy similar.