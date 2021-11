Sergio Ruiz: «A día de hoy no conozco interés de ningún otro equipo» El centrocampista cántabro, uno de los jugadores más destacados del curso, habla sobre su futuro y destaca estar muy feliz en la UD Las Palmas

Su temporada no está pasando desapercibida para nadie en el mundo del fútbol e incluso su entrenador, Pepe Mel, ha dicho en varias ocasiones que si estuviera en Primera División pediría su fichaje. Le sobra nivel, lo ha demostrado este curso, pues es uno de los más destacados, y novias no le van a faltar, pero él admite estar feliz en la UD Las Palmas.

«A nivel personal ha sido una temporada buena,vine sin hacer pretemporada y conté con todo el apoyo del cuerpo técnico. Tengo contrato hasta diciembre y luego pertenezco a otro club, a día de hoy no puedo decir mucho más», expuso el mediocentro.

«Aquí estoy muy feliz, muy cómodo, tanto en el equipo como en la ciudad. Más allá de eso no solo es algo que dependa de mí. Entran en juego Las Palmas y el Charlotte, que es mi equipo. Yo estoy centrado en seguir aquí hasta diciembre y si luego sigo aquí será porque es bueno para todos», expuso sobre su continuidad como amarillo. «Mi contrato finaliza en diciembre y ya se verá», insistió.

«De momento manda mi contrato, el 1 de enero de 2022 tengo que estar en Estados Unidos. A día de hoy no hay interés de ningún equipo ni tengo noticias nuevas. Estoy muy feliz aquí, encantado de estar aquí. Hablo semanalmente con el director deportivo del Charlotte y le agradezco siempre su preocupación», continuó el pivote amarillo.

En tanto en cuanto a la posible renovación del técnico, Pepe Mel, fue claro y lanzó un mensaje de aliento hacia el preparador madrileño: «Mel ha cumplido el objetivo y ha sacado a gente joven, desde mi punto de vista creo que ha hecho un trabajo magnífico».

«Todavía tenemos opciones tanto de bajar como de jugar playoffs, no hay nada matemático, intentaremos conseguir el número de puntos máximos posibles. La plantilla no debe marcarse un objetivo de puntos, tenemos que centrarnos en acabar de la mejor manera posible, acabando con buenas sensaciones», dijo sobre lo que resta para acabar la temporada.

«Hay partidos en los que no competimos al nivel que debíamos y la clasificación después de todas estas jornadas habla ella sola, nos hubiese encantado pelear por la promoción de ascenso», analizó sobre el papel de la Unión Deportiva.

«Cada compañero tiene unas características diferentes. Fabio y Javi son más defensivos y me permiten jugar más hacia adelante, pero con todos me he sentido muy cómodo. Se ha visto en el campo», matizó en relación a la variedad de jugadores con los que ha tenido que mezclar en la sala de máquinas amarilla.